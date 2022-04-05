В Минюсте объяснили нюансы кредитования и ипотеки в период военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Минюсте объяснили нюансы кредитования и ипотеки в период военного положения

Сегодня 08:00Недвижимость
110
Важным для граждан и бизнеса стало принятие Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» от 15.03.2022 № 2120-IX, которым урегулирован широкий спектр вопросов не только в сфере налогообложения, но и кредитования и в ипотечных правоотношениях.
В Минюсте пояснили, что на период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены остановлено действие положений:
  • обретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки;
  • продажи предмета ипотеки;
  • выселения жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты;
  • реализации предмета ипотеки на электронных торгах.
Указанные гарантии касаются только уже переданной в ипотеку с обеспечением потребительского кредита недвижимости, принадлежащей физическим лицам.
Если же договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает ипотека, будет заключен после дня вступления в силу настоящего Закона, или в него после дня вступления в силу настоящего Закона вносились по согласованию сторон изменения в части продления сроков исполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов, штрафных санкций, соответствующие гарантии не будут применяться.
Также, с целью обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией российской федерации до принятия и вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором также введен:
мораторий (запрет) во исполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является российская федерация или лица, связанные с государством-агрессором.
В частности, установлено, что:
  • сделки (в том числе доверенности), заключенные с нарушением моратория, в том числе если ими предусматривается соответствующее отчуждение в будущем, являются ничтожными;
  • нотариальное удостоверение сделок, нарушающих мораторий, запрещается;
  • государственная регистрация или иное признание государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, государственными регистраторами и лицами, которые предоставляют публичные (административные) услуги, сделки, заключенные с нарушением моратория, запрещается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.