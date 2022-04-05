В Минюсте объяснили нюансы кредитования и ипотеки в период военного положения — Finance.ua

Важным для граждан и бизнеса стало принятие Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» от 15.03.2022 № 2120-IX, которым урегулирован широкий спектр вопросов не только в сфере налогообложения, но и кредитования и в ипотечных правоотношениях.
В Минюсте пояснили, что на период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены остановлено действие положений:
обретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки;
продажи предмета ипотеки;
выселения жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты;
реализации предмета ипотеки на электронных торгах.
Указанные гарантии касаются только уже переданной в ипотеку с обеспечением потребительского кредита недвижимости, принадлежащей физическим лицам.
Если же договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает ипотека, будет заключен после дня вступления в силу настоящего Закона, или в него после дня вступления в силу настоящего Закона вносились по согласованию сторон изменения в части продления сроков исполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов, штрафных санкций, соответствующие гарантии не будут применяться.
Также, с целью обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией российской федерации до принятия и вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором также введен:
мораторий (запрет) во исполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является российская федерация или лица, связанные с государством-агрессором.
В частности, установлено, что:
сделки (в том числе доверенности), заключенные с нарушением моратория, в том числе если ими предусматривается соответствующее отчуждение в будущем, являются ничтожными;
государственная регистрация или иное признание государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, государственными регистраторами и лицами, которые предоставляют публичные (административные) услуги, сделки, заключенные с нарушением моратория, запрещается.