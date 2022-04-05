В Минюсте объяснили нюансы кредитования и ипотеки в период военного положения — Finance.ua

В Минюсте объяснили нюансы кредитования и ипотеки в период военного положения

Сегодня 08:00 — Недвижимость

Важным для граждан и бизнеса стало принятие Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения» от 15.03.2022 № 2120-IX, которым урегулирован широкий спектр вопросов не только в сфере налогообложения, но и кредитования и в ипотечных правоотношениях.

чрезвычайного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены остановлено действие положений: В Минюсте пояснили , что на период действия в Украине военного,его прекращения или отмены

обретения ипотекодержателем права собственности на предмет ипотеки;

продажи предмета ипотеки;

выселения жильцов из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, в отношении которых есть судебное решение об обращении взыскания на такие объекты;

реализации предмета ипотеки на электронных торгах.

Указанные гарантии касаются только уже переданной в ипотеку с обеспечением потребительского кредита недвижимости, принадлежащей физическим лицам.

Если же договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает ипотека, будет заключен после дня вступления в силу настоящего Закона, или в него после дня вступления в силу настоящего Закона вносились по согласованию сторон изменения в части продления сроков исполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов, штрафных санкций, соответствующие гарантии не будут применяться.

Также, с целью обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией российской федерации до принятия и вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором также введен:

мораторий (запрет) во исполнение денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является российская федерация или лица, связанные с государством-агрессором.

В частности, установлено, что:

сделки (в том числе доверенности), заключенные с нарушением моратория, в том числе если ими предусматривается соответствующее отчуждение в будущем, являются ничтожными;

нотариальное удостоверение сделок, нарушающих мораторий, запрещается;

государственная регистрация или иное признание государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, государственными регистраторами и лицами, которые предоставляют публичные (административные) услуги, сделки, заключенные с нарушением моратория, запрещается.

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