Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции — Finance.ua
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Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции

Финтех и Карты
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Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции
Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции
Верховная Рада Украины в скором времени планирует принять закон, разрешающий банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции. Ряд экспертов критикуют такие намерения, они противоречат требованиям Конституции.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Какие банковские данные может запросить полиция

Издание отмечает, что в ближайшее время Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 11 043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Ко второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил.
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Согласно новым правилам, полиция сможет предоставить банкам запрос и финансовые учреждения будут обязаны в течение кратчайшего срока (не позднее 24 часов после получения запроса) предоставить следующую информацию:
  • сумма и валюта платежной операции;
  • дата проведения платежной операции;
  • тип платежной операции;
  • геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае выполнения платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);
  • идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;
  • полное наименование поставщика платежных услуг;
  • уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;
  • наименование и код эквайра (при наличии);
  • идентификатор платежного устройства (при наличии);
  • код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);
  • уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.
В то же время в Главном юридическом управлении парламента отметили, что речь идет о чрезвычайно большом объеме информации без четких оснований для отправки таких запросов.
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Кроме того, пока непонятно, как поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения.
А ряд экспертов добавили, что такой подход в законодательстве не учитывает требования части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критериям качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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