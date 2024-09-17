Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции — Finance.ua

Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции Сегодня 11:04 — Финтех и Карты

Банки будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции

Верховная Рада Украины в скором времени планирует принять закон, разрешающий банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции. Ряд экспертов критикуют такие намерения, они противоречат требованиям Конституции.

Какие банковские данные может запросить полиция

Издание отмечает, что в ближайшее время Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 11 043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Ко второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил.

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Согласно новым правилам, полиция сможет предоставить банкам запрос и финансовые учреждения будут обязаны в течение кратчайшего срока (не позднее 24 часов после получения запроса) предоставить следующую информацию:

сумма и валюта платежной операции;

дата проведения платежной операции;

тип платежной операции;

геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае выполнения платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);

идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

полное наименование поставщика платежных услуг;

уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

наименование и код эквайра (при наличии);

идентификатор платежного устройства (при наличии);

код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

В то же время в Главном юридическом управлении парламента отметили, что речь идет о чрезвычайно большом объеме информации без четких оснований для отправки таких запросов.

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Кроме того, пока непонятно, как поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения.

А ряд экспертов добавили, что такой подход в законодательстве не учитывает требования части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критериям качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.

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