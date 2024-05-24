Рада одобрила расширение перечня оснований для раскрытия банковской тайны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада одобрила расширение перечня оснований для раскрытия банковской тайны

86
Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект по расширению перечня оснований раскрытия банками банковской тайны.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Речь идет о внесении изменений в законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, № 9235.
Читайте также
Указанный законопроект разработан Минреинтеграции. Позицию Правительства на пленарном заседании Верховной Рады 23 мая представил заместитель Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко.
Целью проекта закона является обеспечение законодательного урегулирования для раскрытия банками информации, составляющей банковскую тайну, по запросу нотариусов для установления опеки над имуществом безвестно отсутствующего лица или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Кроме того, нотариусы смогут получать данные о счетах, средствах, движимом имуществе и прочем.
Как отмечается, это будет способствовать защите прав членов семей таких лиц.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.