Рада одобрила расширение перечня оснований для раскрытия банковской тайны — Finance.ua

Рада одобрила расширение перечня оснований для раскрытия банковской тайны Сегодня 15:47

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект по расширению перечня оснований раскрытия банками банковской тайны.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Речь идет о внесении изменений в законодательные акты Украины по отдельным вопросам раскрытия банковской тайны и мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, № 9235

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Указанный законопроект разработан Минреинтеграции. Позицию Правительства на пленарном заседании Верховной Рады 23 мая представил заместитель Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко.

Целью проекта закона является обеспечение законодательного урегулирования для раскрытия банками информации, составляющей банковскую тайну, по запросу нотариусов для установления опеки над имуществом безвестно отсутствующего лица или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Кроме того, нотариусы смогут получать данные о счетах, средствах, движимом имуществе и прочем.

Как отмечается, это будет способствовать защите прав членов семей таких лиц.

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