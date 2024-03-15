Изменения в банковской тайне: кого это коснется — Finance.ua

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Изменения в банковской тайне: кого это коснется

Личные финансы
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Изменения в банковской тайне: кого это коснется
Изменения в банковской тайне: кого это коснется
21 февраля 2024 года Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные еще в далеком 2006 году.
Finance.ua узнал, какие именно изменения предлагают и кого они будут касаться.

Что же меняется

В новой версии Правил уточнен перечень данных, предоставляемых банками в бумажном или электронном виде:
  1. Наличие счетов;
  2. Номера счетов;
  3. Информация об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов;
  4. Остаток денежных средств на счетах;
  5. Операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
  6. Назначение платежа;
  7. Идентификационные данные контрагента, а именно: для физических лиц — фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ;
  8. для физических лиц — фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
  9. для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ;
  10. Номер счета контрагента;
  11. Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
  12. Единый идентификатор Национального банка Украины (далее — ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;
  13. Наименование поставщика платежных услуг контрагента (имеется в виду банк).
Вся эта информация может быть предоставлена ​​контролирующей организации на основании поданного запроса.
Также вводится норма, согласно которой для предоставления информации, составляющей банковскую тайну, больше не требуется решение суда.

Кого это коснется

Практически всех клиентов коммерческих банков — как юридических, так и физических лиц.
По сути, любая информация, касающаяся как их счетов, так и остатков, и движений по этим счетам может быть передана прокуратуре, СБУ, ГБР, БЭБ и др. подразделениям на основании поступившего в банк запроса.
Кто может подавать запрос на раскрытие банковской тайны и к чему могут привести эти изменения — читайте в статье по ссылке:

Что готовит НБУ и кого это коснется?

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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