Изменения в банковской тайне: кого это коснется — Finance.ua

Изменения в банковской тайне: кого это коснется
21 февраля 2024 года Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные еще в далеком 2006 году.
Finance.ua узнал, какие именно изменения предлагают и кого они будут касаться.
Что же меняется
В новой версии Правил уточнен перечень данных, предоставляемых банками в бумажном или электронном виде:
- Наличие счетов;
- Номера счетов;
- Информация об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов;
- Остаток денежных средств на счетах;
- Операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
- Назначение платежа;
- Идентификационные данные контрагента, а именно: для физических лиц — фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ;
- для физических лиц — фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
- для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ;
- Номер счета контрагента;
- Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента;
- Единый идентификатор Национального банка Украины (далее — ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента;
- Наименование поставщика платежных услуг контрагента (имеется в виду банк).
Вся эта информация может быть предоставлена контролирующей организации на основании поданного запроса.
Также вводится норма, согласно которой для предоставления информации, составляющей банковскую тайну, больше не требуется решение суда.
Кого это коснется
Практически всех клиентов коммерческих банков — как юридических, так и физических лиц.
По сути, любая информация, касающаяся как их счетов, так и остатков, и движений по этим счетам может быть передана прокуратуре, СБУ, ГБР, БЭБ и др. подразделениям на основании поступившего в банк запроса.
Кто может подавать запрос на раскрытие банковской тайны и к чему могут привести эти изменения — читайте в статье по ссылке:
Что готовит НБУ и кого это коснется?
Поделиться новостью