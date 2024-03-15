Изменения в банковской тайне: кого это коснется — Finance.ua

Изменения в банковской тайне: кого это коснется Сегодня 08:04 — Личные финансы

Изменения в банковской тайне: кого это коснется

21 февраля 2024 года Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные еще в далеком 2006 году.

Finance.ua узнал , какие именно изменения предлагают и кого они будут касаться.

Что же меняется

В новой версии Правил уточнен перечень данных, предоставляемых банками в бумажном или электронном виде:

Наличие счетов; Номера счетов; Информация об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов; Остаток денежных средств на счетах; Операции списания со счетов и/или зачисления на счета; Назначение платежа; Идентификационные данные контрагента, а именно: для физических лиц — фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ; для физических лиц — фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины; для юридических лиц — полное наименование, идентификационный код в ЕГРПОУ; Номер счета контрагента; Информация об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента; Единый идентификатор Национального банка Украины (далее — ID НБУ) поставщика платежных услуг контрагента; Наименование поставщика платежных услуг контрагента (имеется в виду банк).

Вся эта информация может быть предоставлена ​​контролирующей организации на основании поданного запроса.

Также вводится норма, согласно которой для предоставления информации, составляющей банковскую тайну, больше не требуется решение суда.

Кого это коснется

Практически всех клиентов коммерческих банков — как юридических, так и физических лиц.

По сути, любая информация, касающаяся как их счетов, так и остатков, и движений по этим счетам может быть передана прокуратуре, СБУ, ГБР, БЭБ и др. подразделениям на основании поступившего в банк запроса.

Кто может подавать запрос на раскрытие банковской тайны и к чему могут привести эти изменения — читайте в статье по ссылке:

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