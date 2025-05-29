Банк «Укрпочты»: Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о финансовой инклюзии — Finance.ua

Банк «Укрпочты»: Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о финансовой инклюзии Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Банк «Укрпочты»: Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о финансовой инклюзии

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал для принятия в целом доработанный законопроект № 13018-д по развитию финансовой инклюзии. Он позволит создать банк на основе «Укрпочты».

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, главной целью законопроекта является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг — банков финансовой инклюзии.

Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, близких к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

Напомним, законопроект № 13018-д Верховная Рада одобрила в первом чтении 25 марта.

Что в законопроекте

Законопроектом предусматривается:

1) ввести новый вид банка — банк финансовой инклюзии, который будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии, главной задачей деятельности которого предлагается определить обслуживание клиентов, которые пока не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг (граждан Украины и микропредприятий в районах, близких к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также социально уязвимых групп населения);

2) определить на законодательном уровне термины «финансовая инклюзия», «ограниченная банковская лицензия», «банк финансовой инклюзии», а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии;

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3) предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, объем годового дохода от любой деятельности которых за предыдущий отчетный календарный год не превышает сумму, эквивалентную 5 миллионам евро, а также определенную по официальному курсу органам местного самоуправления;

4) для обеспечения фокуса на соответствующие целевые группы клиентов ограничить банки финансовой инклюзии в проведении операций на рынках капитала, а также установить ограничения общего объема кредитных средств, которые могут предоставляться одному заемщику, и дре.

На основе конфискованного PINbank создадут банк «Укрпочты»

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная «Укрпочта». Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия «Укрпочты» начнут предоставлять банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

«Укрпочта» также станет первым в Украине банком финансовой инклюзии, которая предоставит доступ к услугам людям с особыми потребностями.

Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, пожилых, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

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