Банк или копилка: где лучше хранить деньги — Finance.ua

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Банк или копилка: где лучше хранить деньги

Кредит&Депозит
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Банк или копилка: где лучше хранить деньги
Банк или копилка: где лучше хранить деньги
Когда возникает выбор: хранить деньги дома, в копилке, или на банковском счету — то такой выбор часто сводится к вопросу надежности. Об этом напоминает Финкульт.
Банковский счет — это самый безопасный вариант, ведь он предоставляет доступ к удобным финансовым услугам.
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Банк благодаря Фонду гарантирования вкладов предлагает значительно большую безопасность сбережений, чем когда вы просто храните деньги дома.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков и укрепления доверия к банковской системе Украины.
Каждому вкладчику Фонд гарантирует возмещение средств на счетах в случае банкротства банка, что делает банковские вклады более надежными, чем наличные дома.
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Средства вкладчиков размещаются в банках на условиях договора банковского счета (это может быть текущий или карточный счет: зарплата, пенсия, стипендия или собственные расходы) или договора банковского вклада, то есть депозита.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте Фонда.
Преимущества вкладов:
  • возможность быстро получить свои деньги через банкоматы, карты или переводы;
  • ваши деньги не просто хранятся, но и приумножаются, в банках на них начисляются проценты.
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Справка Finance.ua:

  • Большинство банкиров предполагают повышение доходности вкладов. «Думаю, что ставки по депозитам покажут пропорциональный рост, но, может, немного позже», — прогнозировал начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов еще до повышения ставки.
  • Начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам.
Экономия ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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