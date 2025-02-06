Банк или копилка: где лучше хранить деньги — Finance.ua

Банк или копилка: где лучше хранить деньги Сегодня 21:03 — Кредит&Депозит

Банк или копилка: где лучше хранить деньги

Когда возникает выбор: хранить деньги дома, в копилке, или на банковском счету — то такой выбор часто сводится к вопросу надежности. Об этом напоминает Финкульт.

Банковский счет — это самый безопасный вариант, ведь он предоставляет доступ к удобным финансовым услугам.

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Банк благодаря Фонду гарантирования вкладов предлагает значительно большую безопасность сбережений, чем когда вы просто храните деньги дома.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков и укрепления доверия к банковской системе Украины.

Каждому вкладчику Фонд гарантирует возмещение средств на счетах в случае банкротства банка, что делает банковские вклады более надежными, чем наличные дома.

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Средства вкладчиков размещаются в банках на условиях договора банковского счета (это может быть текущий или карточный счет: зарплата, пенсия, стипендия или собственные расходы) или договора банковского вклада, то есть депозита.

Более подробную информацию вы можете найти на сайте Фонда

Преимущества вкладов:

возможность быстро получить свои деньги через банкоматы, карты или переводы;

ваши деньги не просто хранятся, но и приумножаются, в банках на них начисляются проценты.

Справка Finance.ua:

Большинство банкиров предполагают повышение доходности вкладов. «Думаю, что ставки по депозитам покажут пропорциональный рост, но, может, немного позже», — прогнозировал начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов еще до повышения ставки.

Начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам.

Экономия ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

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