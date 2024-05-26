Автопроизводитель Rolls-Royce будет испытывать технологии по производству малых модульных реакторов — Finance.ua

Автопроизводитель Rolls-Royce будет испытывать технологии по производству малых модульных реакторов 26.05.2024, 02:09 — Фондовый рынок

Автопроизводитель Rolls-Royce будет испытывать технологии по производству малых модульных реакторов, Фото: telegraph

Британский автопроизводитель Rolls-Royce подписал с Шеффилдским университетом контракт на $19 млн долларов для испытания технологий производства малых модульных реакторов (ММР/SMR).

Об этом пишет The Telegraph

Первоначально Rolls-Royce потратит 2,7 миллиона фунтов стерлингов на производство трех прототипов модулей к концу этого года.

В случае успеха компания потратит более 15 миллионов фунтов стерлингов на создание прототипов каждого из 15 типов модулей, необходимых в готовом ММР.

«Малые модульные реакторы — это будущее ядерных технологий и ключ к четырехкратному увеличению ядерной мощи Великобритании к 2050 году в рамках наибольшего расширения за 70 лет. Завод по производству ММР стоимостью в несколько миллионов фунтов будет фантастическим для Шеффилда», — прокомментировала министр энергетики Клер Коутиньо.

ММР считаются «геймченджерами» в атомной отрасли из-за их модульной конструкции. Их можно строить быстрее традиционных атомных электростанций, а также значительно дешевле.

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Ранее в Rolls-Royce заявляли, что каждый ММР должен стоить около 2 миллиардов фунтов стерлингов и будет генерировать около 470 мегаватт (МВт) электроэнергии.

Для сравнения, стоимость атомной электростанции Hinkley Point C сейчас оценивается в 35 миллиардов фунтов стерлингов, а мощность составляет 3.3 гигаватта.

Согласно текущим прогнозам, каждые 100 МВт производимой ММР электроэнергии будут поставляться менее чем за половину стоимости эквивалентной электроэнергии, поступающей из Хинкли.

Для строительства модулей Rolls-Royce рассматривает такие локации как Международный парк передовых производств в Сандерленде, Teesworks в Редкаре и промышленный парк Gateway в Дисайде.

Дзеркало Тижня По материалам:

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