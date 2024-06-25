Tesla — лидер автоиндустрии по прибыли на один автомобиль
Среди крупнейших мировых производителей авто Tesla имеет самую большую прибыль на одно авто. У Mercedes-Benz второе место.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
Средняя чистая прибыль Tesla на один автомобиль составила 7 000 долларов, хотя этот показатель снизился до 4063 дол. после исключения налоговых льгот более чем на 5 миллиардов.
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Отмечается, что Mercedes-Benz занял второе место с 5311 дол., за ним следует BMW с 4396 дол.
Девять из 12 крупнейших мировых автопроизводителей заработали больше денег на один автомобиль за год, закончившийся в марте 2024 года, чем в предыдущем году благодаря восстановлению цепочек поставок и росту отпускных цен.
В исследовании была разделена чистая прибыль на количество проданных в мире автомобилей для 10 крупнейших автопроизводителей мира, а также производителей электромобилей Tesla и BYD.
Роскошные модели выделились с точки зрения доходности. Цены на Mercedes-Benz в декабре составили в среднем 78 тысяч долларов. Это больше, чем 72 тысячи для BMW и 59 тысячи для Lexus.
Сообщается, что средний показатель цены Tesla снизился на фоне ужесточения ценовой конкуренции, но остался выше 50 тыс.
В то время как прибыль на автомобиль у Tesla, Mercedes-Benz и BMW несколько упала, другие автопроизводители в списке выросли.
Особенно хорошо на этом фронте показали себя японские участники: Toyota подскочила на 92%, а Honda — на 53%.
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