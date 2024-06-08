Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей — Finance.ua

Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей 08.06.2024, 00:12 — Технологии&Авто

Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей

Производитель электрокаров Tesla объявила об отзыве определенной партии авто из-за проблемы, связанной с ремнями безопасности.

Об этом пишет Reuters.

Согласно информации от Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), более 125 тысяч автомобилей четырех разных моделей будут отозваны.

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Как говорится в сообщении, система, предупреждающая о непристегнутых ремнях безопасности, имеет срабатывающие звуковой и визуальный сигналы, когда водители не застегнули ремни должным образом. Однако в некоторых автомобилях эта система может не работать.

Какие модели авто отзовут

Отзыв касается таких моделей электрокаров, как:

Model S 2012−2024;

Model X 2015−2024;

Model 3 2017−2023;

Model Y 2020−2023.

В NHTSA добавили, что Tesla выпустит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

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Напомним, в последние месяцы Tesla резко сократила производство Model Y на своем заводе в Шанхае из-за замедления спроса на электромобили в стране, но неизвестно, планируются ли аналогичные сокращения на заводах в США и Германии.

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