Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей — Finance.ua
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Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей

Технологии&Авто
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Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей
Проблемы с безопасностью: Tesla отзовет более 125 тысяч электромобилей
Производитель электрокаров Tesla объявила об отзыве определенной партии авто из-за проблемы, связанной с ремнями безопасности.
Об этом пишет Reuters.
Согласно информации от Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), более 125 тысяч автомобилей четырех разных моделей будут отозваны.
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Как говорится в сообщении, система, предупреждающая о непристегнутых ремнях безопасности, имеет срабатывающие звуковой и визуальный сигналы, когда водители не застегнули ремни должным образом. Однако в некоторых автомобилях эта система может не работать.

Какие модели авто отзовут

Отзыв касается таких моделей электрокаров, как:
  • Model S 2012−2024;
  • Model X 2015−2024;
  • Model 3 2017−2023;
  • Model Y 2020−2023.
В NHTSA добавили, что Tesla выпустит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.
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Напомним, в последние месяцы Tesla резко сократила производство Model Y на своем заводе в Шанхае из-за замедления спроса на электромобили в стране, но неизвестно, планируются ли аналогичные сокращения на заводах в США и Германии.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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