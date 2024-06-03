Tesla готовит условия для запуска в Китае программного обеспечения FSD — Finance.ua

Tesla готовит условия для запуска в Китае программного обеспечения FSD
Компания Tesla готовится зарегистрировать свое программное обеспечение «Полное самостоятельное вождение» в КНР.
Об этом пишет Reuters.
Tesla инициировала процедуры в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая для регистрации своего усовершенствованного программного обеспечения помощи водителю под названием «Полное самостоятельное вождение» (FSD).
Читайте также
Успешная регистрация программного обеспечения в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая откроет Tesla путь к внутреннему тестированию системы Full Self-Driving (FSD). Это позволит сотрудникам тестировать обновления на дорогах общего пользования Китая, прежде чем развертывать модели своим клиентам.
«Таким образом, Tesla присоединится к минимум 10 автопроизводителям и поставщикам, включая Huawei (HWT.UL) и Xpeng (9868.HK)», — говорится об открытии так называемых возможностей автономного вождения второго уровня в Китае.
Tesla предлагает владельцам своих автомобилей доступ к FSD за разовую плату в 64 000 юаней (около 8828,32 долларов). Услуга также может быть предоставлена в будущем за ежемесячную плату в размере около 98 долларов США.
Модель искусственного интеллекта для автономного вождения Tesla, известная как сквозная нейронная сеть, представляет собой отход от алгоритмов, основанных на правилах, которые использовались для обучения самоуправляемых систем. Некоторые рассматривают эту модель как способ создания беспилотных автомобилей, которые быстрее обучаются и принимают более человеческие решения на дороге.
Поделиться новостью