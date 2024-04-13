Автомобилем на каких видах горючего выгоднее доехать из Киева до Львова — Finance.ua

Автомобилем на каких видах горючего выгоднее доехать из Киева до Львова Сегодня 17:04 — Личные финансы

Автомобилем на каких видах горючего выгоднее доехать из Киева до Львова, Фото: 24tv.ua

Принято считать, что электромобили подходят только для передвижения по городу. Однако авто с электродвигателем подойдет и для дальних поездок, что значительно сэкономит средства по сравнению с бензиновым и дизельным транспортом.

Об этом пишет «Телеграф».

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В издании отмечают, что расчеты основаны на средних показателях и могут зависеть от особенностей авто, расхода топлива или энергии, стоимости топлива или электроэнергии.

Эксперты утверждают, что заправлять электромобиль на 25−30% дешевле, чем самое экономное дизельное авто.

Сколько стоит дорога из Киева во Львов

Расстояние от Киева до Львова по трассе Е40 составляет около 542 км.

Бензиновый автомобиль

Для расчета возьмем одну из самых популярных моделей авто Renault Duster. Он расходует около 8,4 литра бензина на 100 км. Стоимость бензина А-95 на сегодня составляет 54,15 грн за литр.

Сколько литров бензина понадобится для путешествия: 542 км*8,4 л/100 км = 45,468 литра. Далее рассчитаем общую стоимость бензина: 45,468 л*54,15 грн/л = 2457,57 грн.

Следовательно, стоимость поездки из Киева во Львов на бензиновом Renault Duster с бензином А-95 по цене 54,15 грн за литр составит примерно 2457,57 грн.

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Дизельный автомобиль

Для расчета взяли среднестатистический дизельный автомобиль Skoda Octavia 2.0 TDI.

Стоимость дизеля сегодня — 54,45 грн.

Автомобиль расходует около 7,2 литра на 100 км.

Сколько литров дизельного топлива понадобится: 542 км * 7,2 л/100 км = 39,104 литра. Далее рассчитаем общую стоимость дизельного топлива: 39,104 л*54,45 грн/л = 2118,27 грн.

Следовательно, стоимость поездки из Киева во Львов на дизельной Skoda Octavia составляет примерно 2118,27 грн.

Электрический автомобиль

Стоимость передвижения на электрокаре труднее всего рассчитать, ведь здесь все зависит от уровня потребления электричества, скорости зарядки, объема батареи и стоимости 1 кВт зарядки.

Потому для расчета взяли средние характеристики.

Наиболее выгодно заряжать электроавто дома. В таком случае 1 кВт электроэнергии обойдется в 2,64 гривны.

Конечно, среднестатистический электрокар не сможет пройти путь из Киева до Львова на одном заряде.

Однако существуют исключения. Kia EV9 в самой роскошной комплектации имеет запас хода 540 км и батарею 99,8 кВт-ч. Этого также не хватит, ведь до нуля рисковать разряжать — нужно будет подзарядить электрокар на несколько десятков процентов.

Если электрокар полностью зарядили дома: 100 кВт-ч (емкость батареи) умножим на стоимость электроэнергии 2,64 грн/кВт. Выходит 264 гривны.

Где-то посредине пути электрокар нужно будет снова зарядить хотя бы на треть (ведь разряжать полностью не рекомендуется).

В среднем, на заправках стоимость 1 кВт зарядки электрокара стоит около 13 гривен (цены зависят от сети станций и региона).

Цифру 13 нужно умножить на 33 кВт — 429 гривен.

Как видим, заряжаться на публичных станциях дорого (хотя и гораздо быстрее), но все равно дорога выходит гораздо дешевле — 693 гривны, то есть в 3,5 раза выгоднее бензинового авто.

Если же у вашего электрокара емкость батареи меньше, подзаряжаться нужно будет чаще, соответственно вы потратите на зарядку больше.

Следовательно, стоимость поездки из Киева во Львов на электромобиле составляет примерно 693 гривны.

Телеграф По материалам:

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