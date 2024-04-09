Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто — Finance.ua
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Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто

Технологии&Авто
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Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто
Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто
За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.
Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

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Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4337 шт. (новых — 900 шт., б/у — 3437 шт.).
Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  • Volkswagen ID.4 — 207 ед.;
  • BYD Song Plus — 112 ед.;
  • Honda eNS1 — 79 ед.;
  • Honda M-NV — 70 ед.;
  • Nissan Ariya — 68 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 546 ед.;
  • Tesla Model 3 — 456 ед.;
  • Tesla Model Y — 349 ед.;
  • Volkswagen e-Golf — 246 ед.;
  • Tesla Model S — 192 ед.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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