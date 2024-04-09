Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто — Finance.ua

Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Бум на электрокары в Украине не стихает: ТОП-5 «зеленых» авто

За март автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза.

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4337 шт. (новых — 900 шт., б/у — 3437 шт.).

Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen ID.4 — 207 ед.;

BYD Song Plus — 112 ед.;



Honda eNS1 — 79 ед.;



Honda M-NV — 70 ед.;



Nissan Ariya — 68 ед.



ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 546 ед.;

Tesla Model 3 — 456 ед.;



Tesla Model Y — 349 ед.;



Volkswagen e-Golf — 246 ед.;



Tesla Model S — 192 ед.



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