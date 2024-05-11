Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев — Finance.ua

Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев

В апреле украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В сообщении отмечено, что это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время относительно предыдущего месяца этот показатель уменьшился на 6%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

Далее следуют:

дизельные — 24%;

электромобили — 17%;

авто с ГБО — 6%;

гибриды — 5%.

Лидером по количеству регистраций среди ввезенных машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

Volkswagen Golf — 1106 шт.

Renault Megane — 916 шт.

Skoda Octavia — 732 шт.

Volkswagen Passat — 586 шт.

Volkswagen Tiguan — 511 шт.

Nissan Leaf — 497 шт.

Nissan Rogue — 482 шт.

Audi Q5 — 466 шт.

Tesla Model 3 — 414 шт.

Audi A4 — 373 шт.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.

Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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