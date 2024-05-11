Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев — Finance.ua
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Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев

Технологии&Авто
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Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев
Авто с пробегом: ТОП-10 самых популярных моделей апреля среди украинцев
В апреле украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В сообщении отмечено, что это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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В то же время относительно предыдущего месяца этот показатель уменьшился на 6%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.
Далее следуют:
  • дизельные — 24%;
  • электромобили — 17%;
  • авто с ГБО — 6%;
  • гибриды — 5%.
Лидером по количеству регистраций среди ввезенных машин с пробегом остается Volkswagen Golf.
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ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

  • Volkswagen Golf — 1106 шт.
  • Renault Megane — 916 шт.
  • Skoda Octavia — 732 шт.
  • Volkswagen Passat — 586 шт.
  • Volkswagen Tiguan — 511 шт.
  • Nissan Leaf — 497 шт.
  • Nissan Rogue — 482 шт.
  • Audi Q5 — 466 шт.
  • Tesla Model 3 — 414 шт.
  • Audi A4 — 373 шт.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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По материалам:
Finance.ua
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