Место для вашей рекламы

Авто с какими двигателями покупали украинцы в марте

Моторные предпочтения в марте
Украине чаще стали покупать новые легковушки с традиционными двигателями. Так, в марте 2026 года доля таких авто на украинском рынке выросла до 64%, тогда как в прошлом году составила 58%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Чаще автовладельцы выбирают бензиновые модели — им принадлежит 42% продаж новых авто против примерно 37% в марте 2025 года.
Также возросла популярность гибридов: их доля увеличилась с 28% до почти 32%.
Продажи дизельных автомобилей остались почти на том же уровне, что и в прошлом году — 22% по сравнению с 21% годом ранее.
Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте электрокаров: их доля снизилась с 14% до 4%.
На автомобили с ГБО, как и в 2025 году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • Бензиновые авто — Hyundai Tucson;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Электро — BYD Leopard 3;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
До этого Finance.ua отмечал, что за март украинцы купили 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем год назад. Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4. В тройку лидеров также вошли Renault Duster и Hyundai Tucson.
