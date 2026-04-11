Авто с какими двигателями покупали украинцы в марте Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Моторные предпочтения в марте, Фото: freepik

Украине чаще стали покупать новые легковушки с традиционными двигателями. Так, в марте 2026 года доля таких авто на украинском рынке выросла до 64%, тогда как в прошлом году составила 58%.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Чаще автовладельцы выбирают бензиновые модели — им принадлежит 42% продаж новых авто против примерно 37% в марте 2025 года.

Также возросла популярность гибридов: их доля увеличилась с 28% до почти 32%.

Продажи дизельных автомобилей остались почти на том же уровне, что и в прошлом году — 22% по сравнению с 21% годом ранее.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте электрокаров: их доля снизилась с 14% до 4%.

На автомобили с ГБО, как и в 2025 году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто — Hyundai Tucson;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Дизельные — Renault Duster;

Электро — BYD Leopard 3;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

До этого Finance.ua отмечал , что за март украинцы купили 5,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем год назад. Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4. В тройку лидеров также вошли Renault Duster и Hyundai Tucson.

