Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки экспортеров и инвесторов в Украине — Finance.ua

Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки экспортеров и инвесторов в Украине Сегодня 18:00 — Энергетика

Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки экспортеров и инвесторов в Украине

Министерство финансов Австрии создало специальный кредитный фонд в Австрийском контрольном банке (OeKB) на общую сумму 500 миллионов евро. Эти средства должны поддержать экспортные операции из Украины в течение следующих пяти лет.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минфина Австрии, передает Общественное.

Читайте также Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет

В ведомстве отметили, что россия атакует Украину уже более двух лет, делая любой бизнес с украинскими компаниями чрезвычайно рискованным для австрийских экспортеров и инвесторов. Согласно закону о бюджете на 2024 год, австрийский Минфин и OeKB создали условия для поддержки австрийского экспорта в Украину, что иначе было бы невозможно из-за «особой рискованной ситуации».

«Поддержка реализуется через специальную систему рисков в Украине, которую Министерство финансов создало в OeKB. Это предусматривает предоставление 500 млн евро в течение следующих 5 лет для обеспечения бизнеса в Украине. Привлекая средства международных финансовых организаций, можно даже получить до 1 миллиарда евро. На новый бизнес выделяется примерно 100 миллионов евро в год. Это также позволяет австрийским экспортерам восстановить Украину», — говорится в сообщении.

Читайте также Австрия выделила €2 миллиона на гуманитарные проекты в Украине

Там добавили, что в рамках существующего и проверенного процесса содействия экспорту Министерство финансов уже способствует экспортным операциям на сумму 3−5 миллионов евро в Украине со сроком оплаты до 3 лет через расчетное агентство OeKB.

«Это означает, что традиционные деловые отношения, в частности, будут поддерживаться. Из-за особой ситуации риска транзакции, выходящие за эти пределы, не могут быть реализованы как часть обычного процесса продвижения экспорта», — пояснили в австрийском Минфине.

В ведомстве также напомнили, что проектные заявки в рамках программы Ukraine Facility можно подавать в OeKB с середины мая 2024 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.