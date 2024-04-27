Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет

Казна и Политика
14
Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет
Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет, Фото: урядовий портал
Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на 100 млн долларов.
Об этом шла речь во время встречи во Львове между Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Вице-премьер-министром — Министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Куда направят средства

Половина этой суммы будет направлена ​​на крупную партию ПЗРК.
Читайте также
Более 30 млн долларов — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды.
Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».
«Сегодня с господином Ричардом Марлзом мы обсудили широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство долгосрочное и имеет огромные перспективы развития», — отметил Денис Шмигаль.
В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов — это именно военная помощь.
Читайте также
Премьер-министр Украины поблагодарил Правительство и народ Австралии, а также лично Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для нашего государства.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге 26 апреля по итогам заседания в формате «Рамштайн» о выделении $6 миллиардов на закупку вооружения для Украины в рамках программы USAI.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.