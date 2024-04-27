Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет — Finance.ua

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет Сегодня 19:27 — Казна и Политика

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет, Фото: урядовий портал

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на 100 млн долларов.

Об этом шла речь во время встречи во Львове между Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Вице-премьер-министром — Министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

Куда направят средства

Половина этой суммы будет направлена ​​на крупную партию ПЗРК.

Читайте также Великобритания анонсировала выделение Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи

Более 30 млн долларов — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды.

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».

«Сегодня с господином Ричардом Марлзом мы обсудили широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство долгосрочное и имеет огромные перспективы развития», — отметил Денис Шмигаль.

В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов — это именно военная помощь.

Читайте также Сколько средств было направлено на оборону в первом квартале 2024 года

Премьер-министр Украины поблагодарил Правительство и народ Австралии, а также лично Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для нашего государства.

$6 миллиардов на закупку вооружения для Украины в рамках программы USAI. Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге 26 апреля по итогам заседания в формате «Рамштайн» о выделениина закупку вооружения для Украины в рамках программы USAI.

Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.