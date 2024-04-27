Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет — Finance.ua

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи: что в него войдет
Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на 100 млн долларов.
Об этом шла речь во время встречи во Львове между Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Вице-премьер-министром — Министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.
Куда направят средства
Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК.
Читайте также
Более 30 млн долларов — на беспилотники в рамках «коалиции дронов», а остальная сумма — на другие военные нужды.
Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса «воздух-земля».
«Сегодня с господином Ричардом Марлзом мы обсудили широкий круг вопросов стратегического сотрудничества. Уверен, что наше партнерство долгосрочное и имеет огромные перспективы развития», — отметил Денис Шмигаль.
В целом, поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов — это именно военная помощь.
Премьер-министр Украины поблагодарил Правительство и народ Австралии, а также лично Ричарда Марлза за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для нашего государства.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил на брифинге 26 апреля по итогам заседания в формате «Рамштайн» о выделении $6 миллиардов на закупку вооружения для Украины в рамках программы USAI.
Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!
Поделиться новостью