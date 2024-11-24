Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов — Finance.ua
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Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов

Технологии&Авто
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Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов
Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов
Австралийская национальная авиакомпания Qantas работает над созданием самого длинного в мире перелета, который продлится более 19 часов.
Об этом пишет The Independent.
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Для перелетов будут использовать авиалайнеры Airbus A350, которые должны поступить к середине 2026 года.

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Известно, что самолеты смогут перевозить около 238 пассажиров. Владельцы билетов первого класса получат сверхширокую стационарную кровать, кресло с раскладным механизмом, личный шкаф, 32-дюймовый телевизор и обеденный/рабочий стол на двоих.
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Компания рассмотрит возможность имитации разного времени суток на борту, а также создание «зоны благосостояния» с проекциями облаков, лунного света и отражений на воде.
По материалам:
УНІАН
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