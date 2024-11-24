Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов — Finance.ua

Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов Сегодня 01:12 — Технологии&Авто

Австралийская авиакомпания готовит самый длинный перелет в мире продолжительностью более 19 часов

Австралийская национальная авиакомпания Qantas работает над созданием самого длинного в мире перелета, который продлится более 19 часов.

Об этом пишет The Independent.

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У компании появится беспосадочный рейс из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк.

Для перелетов будут использовать авиалайнеры Airbus A350, которые должны поступить к середине 2026 года.

Известно, что самолеты смогут перевозить около 238 пассажиров. Владельцы билетов первого класса получат сверхширокую стационарную кровать, кресло с раскладным механизмом, личный шкаф, 32-дюймовый телевизор и обеденный/рабочий стол на двоих.

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Qantas будет искать способы минимизировать джетлаг (десинхронизация биологических ритмов из-за быстрого пересечения нескольких часовых поясов).

Компания рассмотрит возможность имитации разного времени суток на борту, а также создание «зоны благосостояния» с проекциями облаков, лунного света и отражений на воде.

УНІАН По материалам:

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