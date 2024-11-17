Где в Европе самые высокие и самые низкие налоги на авиаперелеты — Finance.ua

Где в Европе самые высокие и самые низкие налоги на авиаперелеты Сегодня 16:04 — Мир

Где в Европе самые высокие и самые низкие налоги на авиаперелеты

Авиационный налог — метод борьбы с чрезмерными перелетами в Европе. Правительства добавляют дополнительные налоги для авиабилетов, чтобы уменьшить влияние на окружающую среду и сократить объемы авиаперевозок.

Об этом пишет euronews.

Налоги варьируются в каждой стране и формируются в зависимости от размеров аэропортов, региональной популярности и типов самолетов, таких как коммерческие и частные самолеты.

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«Сбором этих налогов с клиентов занимаются авиакомпании, включая их в стоимость билета. Затем эти деньги тратятся на усмотрение правительства каждой страны, часто для финансирования государственных услуг», — пишет издание.

В каких странах ЕС самые высокие и самые низкие авиационные налоги

В разных странах Европы налоги на пассажирские перелеты имеют разные ставки и цели.

Франция

Страна ввела экологический налог Eco-taxe в 2020 году. Он применяется к путешественникам, вылетающим из французских аэропортов.

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Пассажиры, путешествующие в страны Европейской экономической зоны (ЕЭС), Соединенного Королевства и Швейцарии, оплачивают от 2,63 до 20,27 евро в зависимости от класса путешествия.

Для всех других направлений пассажиры платят 7,51 евро по более низкой ставке и 63,07 евро по более высокой ставке с каждого пассажира.

Германия

Немецкий авиационный налог распространяется на пассажиров коммерческих рейсов, а повышение цен вступило в силу 1 мая 2024 года.

Авиационный налог растет в зависимости от дальности рейса:

15,53 евро за короткие внутренние рейсы;

39,34 евро за средние рейсы (до 6000 км — и включают страны Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.);

трансатлантические маршруты — 70,83 евро.

Италия

Все пассажиры, прибывающие или вылетающие из итальянского аэропорта, платят итальянский налог на аэротакси.

Он колеблется от 10 евро за рейсы до 100 км до 200 евро за рейсы свыше 1400 км. Однако коммерческие рейсы освобождены от этого налога.

Великобритания

Налог APD в Великобритании был впервые введен в 1994 году. Он зависит от дальности рейса и класса обслуживания.

В то же время пассажиры бизнес-класса и пассажиры первого класса платят более высокие тарифы.

Недавно было объявлено, что APD вырастет с апреля 2026 года, то есть дополнительные 2 фунта стерлингов с пассажира будут взиматься за билеты эконом-класса на короткие международные рейсы.

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Самая низкая ставка начинается с £8 (9,53 евро) для внутренних рейсов и может достигать £1,141 (1359,72 евро) за частные самолеты. Существует исключение для рейсов из Инвернесса, Шотландия.

Нидерланды

Нидерланды впервые ввели свой налог на авиапассажиров в январе 2021 года.

Налоги на перелеты в стране одни из самых высоких в Европе, а их сумма составляет 29,05 евро, независимо от конечного пункта назначения пассажира.

От уплаты освобождаются дети до двух лет, члены лётного экипажа на действительной службе и неактивный лётный экипаж, направляющийся в другой аэропорт с целью работы, а также транзитные пассажиры и стыковочные пассажиры.

Португалия

В июле 2021 года был введен авиационный налог на выбросы.

Закон об этом налоге претерпел значительные изменения и теперь охватывает как коммерческие рейсы, так и частные некоммерческие авиарейсы, однако для среднего коммерческого пассажира он составляет 2 евро с каждого.

Напомним, старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил , что полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.

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