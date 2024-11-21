В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине — Finance.ua

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В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине

Казна и Политика
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В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине
В Кабмине назвали условие для открытия авиасообщения в Украине, freepik
Авиационная служба готова возобновить полеты на 95%. Но для этого нужны серьезные системы противовоздушной обороны.
Об этом вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил в интервью проекту «Карпьяк на Общественном».
Он рассказал, что с момента принятия решения об открытии авиасообщения до запуска рейсов во Львове или в Борисполе должно пройти около 45−50 дней. Но условием для таких шагов является безопасность пассажиров.
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«Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, задействованные сегодня в стране по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодняшний день, к сожалению, это нецелесообразно», — подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что возможность открытия авиасообщения в 2025 году напрямую зависит от ситуации на фронте.
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Напомним, ранее старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявлял, что полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года. По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта Львов, но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт Борисполь.
Также Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.
По материалам:
РБК-Україна
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