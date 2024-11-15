Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters Сегодня 15:49

Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters

Государственная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.

Об этом пишет Reuters.

Государственная авиационная служба Украины в письменном комментарии Reuters отметила, что рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации «при оценке рисков и их снижении до приемлемого уровня и введении дополнительных мер безопасности». Однако никаких конкретных сроков не было названо.

Украина уже почти год обсуждает возобновление авиаперелетов с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями, сообщил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.

«Если регуляторы сочтут это безопасным и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать эти усилия по восстановлению», — отметил Эллисон, имея в виду возможный запуск в 2025 году.

Эллисон подчеркнул, что обеспечение безопасности воздушного пространства является главной задачей и вокруг этого вопроса уже проведено много работы, но деталей не уточнил.

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Львовская область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами Украины, хотя российские войска атаковали ее газовую инфраструктуру и наносили удары дронами и ракетами. Аэропорт во Львове имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час.

Marsh McLennan помогает украинскому правительству создать страховую программу для покрытия рисков коммерческой авиации, сообщил Эллисон. Компания уже ведет страхование судов, перевозящих грузы через коридор в Черном море.

К обсуждениям привлечены участники авиационного сектора, добавил он: «Национальные перевозчики, лоукостеры и украинские авиакомпании проявляют интерес и рассматривают возможность участия в этом проекте».

Економічна Правда По материалам:

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