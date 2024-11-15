Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters

86
Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters
Госавиация рассматривает поэтапное открытие неба Украины для авиаперелетов — Reuters
Государственная служба Украины рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации, а первым городом с работающим аэропортом может стать Львов.
Об этом пишет Reuters.
Государственная авиационная служба Украины в письменном комментарии Reuters отметила, что рассматривает возможность поэтапного и частичного открытия воздушного пространства для гражданской авиации «при оценке рисков и их снижении до приемлемого уровня и введении дополнительных мер безопасности». Однако никаких конкретных сроков не было названо.
Украина уже почти год обсуждает возобновление авиаперелетов с европейскими авиационными органами и авиакомпаниями, сообщил старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон.
«Если регуляторы сочтут это безопасным и будет принято политическое решение, страховая отрасль готова поддержать эти усилия по восстановлению», — отметил Эллисон, имея в виду возможный запуск в 2025 году.
Эллисон подчеркнул, что обеспечение безопасности воздушного пространства является главной задачей и вокруг этого вопроса уже проведено много работы, но деталей не уточнил.
Читайте также
Львовская область, граничащая с Польшей, реже подвергается российским атакам по сравнению с другими регионами Украины, хотя российские войска атаковали ее газовую инфраструктуру и наносили удары дронами и ракетами. Аэропорт во Львове имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час.
Marsh McLennan помогает украинскому правительству создать страховую программу для покрытия рисков коммерческой авиации, сообщил Эллисон. Компания уже ведет страхование судов, перевозящих грузы через коридор в Черном море.
К обсуждениям привлечены участники авиационного сектора, добавил он: «Национальные перевозчики, лоукостеры и украинские авиакомпании проявляют интерес и рассматривают возможность участия в этом проекте».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.