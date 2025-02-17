Австралия запретит иностранцам покупать жилье — Finance.ua

Австралия запретит иностранцам покупать жилье Сегодня 19:29 — Личные финансы

Австралия запретит иностранцам покупать жилье

Правительство Австралии вводит запрет на покупку иностранцами уже построенного жилья на два года, чтобы бороться с высокими ценами на недвижимость. Запрет, который вступит в силу с 1 апреля и продлится до 31 марта 2027 года, будет пересмотрен для решения вопроса о его продлении.

Об этом сообщает Bloomberg.

С 1 апреля этого года и по 31 марта 2027 года иностранным инвесторам будет запрещено покупать уже готовую недвижимость. Затем это ограничение будет пересмотрено, чтобы решить, следует ли его продлевать.

Налоговая служба получит дополнительное финансирование, чтобы помочь обеспечить соблюдение запрета, заявила министр жилищного строительства Клер О’Нил.

Цены на жилье в Австралии

Стоимость жилья в Сиднее за последние 10 лет выросла почти на 70%, а средняя цена жилья составляет около 1,2 миллиона австралийских долларов (762 000 долларов США). Арендная плата тоже растет.

Однако, скорее всего, запрет будет иметь лишь незначительное влияние на цены.

Предвыборная кампания

Жилье в Австралии является одним из самых малодоступных в мире, и стремительный рост цен на недвижимость станет ключевым вопросом выборов на фоне всеобщего кризиса стоимости жизни, особенно среди молодых избирателей, которые опасаются, что никогда не смогут позволить себе жилье.

По данным Австралийского налогового управления, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, иностранные инвесторы приобрели жилую недвижимость на сумму 4,9 миллиарда австралийских долларов, включая свободные земельные участки, новые и уже построенные дома. На уже существующие жилые объекты приходится около трети общего объема.

Читайте также Австралия объявила о рекордном пакете военной помощи Украине

Решение правительства запретить покупку иностранцами уже существующих домов отвечает прошлогоднему обещанию лидера оппозиции Питера Даттона. Выборы должны пройти до 17 мая, и опросы показывают, что вопросы стоимости жизни и жилья войдут в тройку главных вопросов.

Напомним, Австралия выделит 50 млн евро взноса в Европейский банк реконструкции и развития, что обеспечит доступ Украины к дополнительному финансированию и $6,39 млн поддержки в области энергетики для помощи Украине.

Почта Австралии выпустила новую марку — «Солидарность с Украиной». На почтовой марке изображены золотистые подсолнухи как визитная карточка Украины и голубь с оливковой ветвью — олицетворение мира.

Экономия ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.