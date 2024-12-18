Для додаткових кредитів Україні: Австралія виділить 50 млн євро в ЄБРР — Finance.ua

Для додаткових кредитів Україні: Австралія виділить 50 млн євро в ЄБРР Сьогодні 16:47

Для додаткових кредитів Україні: Австралія виділить 50 млн євро в ЄБРР

Австралія виділить 50 млн євро внеску до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що забезпечить доступ України до додаткового фінансування, та $6,39 млн підтримки в галузі енергетики для допомоги Україні.

Про це оголосила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, яка прибула з візитом у середу до Києва.

«Ми виділяємо 66 млн австралійських доларів Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до додаткових кредитів на суму близько $400 млн упродовж наступних 10 років для сприяння вашим зусиллям із відновлення та реконструкції», — сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

Вонг повідомила, що відвідала сьогодні Трипільську ТЕС, яка стала мішенню для росії. Глава МЗС також нагадала, що раніше Австралія оголошувала про виділення 20 млн австралійських доларів у Фонд енергетичної підтримки України.

«І сьогодні я оголошую про виділення ще 10 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України», — поінформувала міністр.

Глава української дипломатії Андрій Сибіга подякував міністерці закордонних справ Австралії за її візит «сміливості і солідарності», зазначивши, що це перший за десять років двосторонній візит глави австралійського зовнішньополітичного відомства.

«Ми щиро вдячні за військову допомогу, зокрема нещодавнє надання 49 танків Abrams та 14 катерів. Загальний обсяг допомоги Австралії склав понад 1 млрд доларів, з яких 880 млн — військова допомога. Ситуація на полі бою залишається дуже складною. Потреба посилення наших воїнів залишається надзвичайно нагальною. Тому сьогодні я звернувся із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи знамениті австралійські (бронемашини) Bushmaster та інше озброєння», — зазначив очільник МЗС.

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