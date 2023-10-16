Австралия оштрафовала сеть Х Маска на $386 тысяч — Finance.ua

Австралия оштрафовала сеть Х Маска на $386 тысяч Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Австралия оштрафовала сеть Х Маска на $386 тысяч

Австралийский регулятор оштрафовал платформу социальной сети X Илона Маска на 610 500 австралийских долларов (386 000 долларов США) за отказ сотрудничать с расследованием по борьбе с насилием над детьми.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что комиссия по электронной безопасности оштрафовала X, платформу, которую Маск ребрендировал из Twitter, заявив, что она не ответила на вопрос, в частности о том, сколько времени заняло реагирование на сообщения о материалах, содержащих насилие над детьми на платформе, и какие методы она использовала для их выявления.

«Если у вас есть ответы на вопросы, если вы действительно привлекаете людей, процессы и технологии для борьбы с незаконным контентом в масштабах и во всем мире, и если это ваш заявленный приоритет, то вы должны говорить об этом достаточно легко», — сказала комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант.

«Единственная причина, чтобы не ответить на важные вопросы о незаконном контенте и поведении на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов», — добавила она.

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Согласно австралийским законам, вступившим в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию об их практиках безопасности в Интернете или наложить на них штраф. Если X отказывается платить штраф, регулятор может подать на компанию в суд, сказала Грант.

По словам регулятора, несоответствие X было серьезным, поскольку компания не ответила на вопрос о том, сколько времени нужно для реагирования на сообщения о жестоком обращении с детьми, какие шаги были сделаны для выявления жестокого обращения с детьми в прямых эфирах, а также о количестве сотрудников, занимающихся модерацией контента, безопасностью и государственной политикой.

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Сеть X сообщила регулятору, что ее проактивное выявление материалов о насилии над детьми в публичных публикациях прекратилось после того, как Маск выкупил компанию.

И добавила, что не использует инструменты для выявления материалов в частных сообщениях, поскольку «технология все еще находится в стадии разработки».

Українська правда По материалам:

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