Минюст США подал в суд на Илона Маска из-за Х — Finance.ua

Минюст США подал в суд на Илона Маска из-за Х
Минюст США обвинил владельца социальной сети Х (ранее Twitter) Илона Маска в нарушении конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Об этом пишет Axios со ссылкой на иск.
«Маск вел тщательный контроль над X Corp. и иногда давал приказы сотрудникам, которые могли подвергнуть угрозе конфиденциальность и безопасность данных», — говорится в материалах дела.
По этому делу Минюст США действует в лице Федеральной торговой комиссии (FTC). В ходе расследования Комиссия «обнаружила хаотическую обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдение требований X Corp. и если да, то каким образом».
Суд просят отклонить «безосновательное» ходатайство компании X о прекращении соглашения о конфиденциальности. Это решение позволит Маску не давать показания по предъявленным обвинениям.
Минюст США указывает, что миллиардер прекрасно знал о том, как соцсеть использует пользовательские данные, а также о ее усилиях по соблюдению Административного указа 2022 года.
Таким образом, Минюст США пытается добиться, чтобы соцсеть выполняла подписанные ранее соглашения о конфиденциальности пользовательских данных.
Показания против Маска дала и экс-менеджер по информационной безопасности Х Леа Кисснер. По ее словам, принятые миллиардером решения по сокращению расходов ослабили контроль соцсети над использованием пользовательских данных.
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