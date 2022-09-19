Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего — Finance.ua
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Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего

Казна и Политика
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Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего
Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего
Расходы государственного бюджета за прошлый месяц составили 212,7 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов.
В целом с начала полномасштабного вторжения расходы госбюджета составили 1,2 трлн грн. Больше всего государство тратило на:
  • оплату труда с начислениями — 499 млрд, из которых 112,4 — в августе. В частности, на денежное довольствие военнослужащих было направлено 375,6 млрд грн (в августе — 87,8 млрд грн);
  • оплату использования товаров и услуг — 268,7 млрд грн (34,1 млрд грн в августе);
  • поддержку Вооруженных сил Украины — 149,7 млрд грн;
  • реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания — 73,9 млрд грн;
  • социальное обеспечение — 257,4 млрд грн (в августе — 43,2 млрд грн);
  • трансферт Пенсионного фонда Украины — 111,3 млрд грн;
  • выплату льгот и жилищных субсидий — 78,2 млрд грн;
  • помощь в рамках программы «єПідтримка» — 30,4 млрд грн;
  • обслуживание государственного долга — 77,5 млрд грн (в августе — 12,3 млрд грн);
  • трансферты местным бюджетам — 70,5 млрд грн (в августе — 6,4 млрд грн).

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всех расходов, согласно утвержденному проекту госбюджета, будет направлено для сектора безопасности и обороны;
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал плановое увеличение минимальной заработной платы до 6,7 тыс. грн уже с 1 декабря.
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По материалам:
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