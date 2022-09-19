Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего — Finance.ua

Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Августовские расходы госбюджета составили 213 млрд грн. На что государство тратит больше всего

Расходы государственного бюджета за прошлый месяц составили 212,7 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В целом с начала полномасштабного вторжения расходы госбюджета составили 1,2 трлн грн. Больше всего государство тратило на:

оплату труда с начислениями — 499 млрд, из которых 112,4 — в августе. В частности, на денежное довольствие военнослужащих было направлено 375,6 млрд грн (в августе — 87,8 млрд грн);

оплату использования товаров и услуг — 268,7 млрд грн (34,1 млрд грн в августе);

поддержку Вооруженных сил Украины — 149,7 млрд грн;

реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания — 73,9 млрд грн;

социальное обеспечение — 257,4 млрд грн (в августе — 43,2 млрд грн);

трансферт Пенсионного фонда Украины — 111,3 млрд грн;

выплату льгот и жилищных субсидий — 78,2 млрд грн;

помощь в рамках программы «єПідтримка» — 30,4 млрд грн;

обслуживание государственного долга — 77,5 млрд грн (в августе — 12,3 млрд грн);

трансферты местным бюджетам — 70,5 млрд грн (в августе — 6,4 млрд грн).

Справка Finance.ua:

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