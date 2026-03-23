0 800 307 555
Audi выпустила странный Q7 для Китая

Audi выпустила странный Q7 для Китая
Audi выпустила странный Q7 для Китая
Audi представила новый электрический SUV под названием AUDI E7X, но это совсем не тот Audi, к которому привыкли в Европе.
Модель создана специально для китайского рынка в рамках отдельного бренда, разработанного вместе с SAIC — и даже без четырех фирменных колец на кузове.
По габаритам E7X напоминает Audi Q7: более 5 метров в длину и просторный салон на пять мест. В то же время дизайн совсем другой: светодиодная оптика, подсвеченный логотип и современные фары с миллионом пикселей делают ставку на технологичность.
Читайте также
Кроссовер построен на 900-вольтовой платформе и получил батарею на 109 кВт·ч. Запас хода — до 751 км по китайскому циклу. Будет две версии: заднеприводная на 402 л. и полноприводная на 670 л.с., которая разгоняется до сотни менее чем за 4 секунды.
Также модель получила LiDAR и продвинутые системами автопилота, которые могут частично управлять автомобилем на трассе и в городе.
Читайте также
E7X станет второй моделью новой линейки после E5 Sportback. Его запуск происходит на фоне падения интереса к немецким премиум-брендам в Китае, где местные производители быстро захватывают рынок электрокаров.
Также по теме
Также по теме
