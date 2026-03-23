Audi выпустила странный Q7 для Китая
Audi представила новый электрический SUV под названием AUDI E7X, но это совсем не тот Audi, к которому привыкли в Европе.
Модель создана специально для китайского рынка в рамках отдельного бренда, разработанного вместе с SAIC — и даже без четырех фирменных колец на кузове.
Об этом пишет motor.es.
По габаритам E7X напоминает Audi Q7: более 5 метров в длину и просторный салон на пять мест. В то же время дизайн совсем другой: светодиодная оптика, подсвеченный логотип и современные фары с миллионом пикселей делают ставку на технологичность.
Кроссовер построен на 900-вольтовой платформе и получил батарею на 109 кВт·ч. Запас хода — до 751 км по китайскому циклу. Будет две версии: заднеприводная на 402 л. и полноприводная на 670 л.с., которая разгоняется до сотни менее чем за 4 секунды.
Также модель получила LiDAR и продвинутые системами автопилота, которые могут частично управлять автомобилем на трассе и в городе.
E7X станет второй моделью новой линейки после E5 Sportback. Его запуск происходит на фоне падения интереса к немецким премиум-брендам в Китае, где местные производители быстро захватывают рынок электрокаров.
Audi выпустила странный Q7 для Китая
