Представлен новый семейный кроссовер Zeekr 8X (фото)
В Китае представили новый Zeekr 8X. Большой семейный кроссовер оснащен сверхмощной электрифицированной установкой. Кроссовер Zeekr 8X поступает в продажу на родине по цене от 376 800 до 516 800 юаней ($54 600 — 74 935), а позже начнется его экспорт.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Дизайн Zeekr 8X 2026
Новичок является младшим братом флагманского Zeekr 9X (построен на той же платформе SEA-R) и очень похож на него в анфас — получил широкую хромированную решетку радиатора и С-образные фары.
Вместе с тем, его дизайн несколько более элегантный — с более плавными линиями кузова, изогнутой крышей и меньшим количеством граней.
Габариты Zeekr 8X 2026:
- длина — 5100 мм;
- ширина — 1998 мм;
- высота — 1780 мм;
- колесная база — 3069 мм;
- масса — 2660−2820 кг.
Салон и комплектация Zeekr 8X
Внутри на передней панели установлен цифровой щиток приборов и два больших дисплея. Еще один монитор был установлен для задних пассажиров.
Новый Zeekr 8X выпущен в версиях на 5 и 6 мест, а объем багажника составляет 1133−2200 л.
Кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а также комплектация включает 20-дюймовые диски, акустику Naim с 29 динамиками, активную подвеску и систему полуавтономного движения с лидером.
Новый Zeekr 8X, характеристики
Кроссовер Zeekr 8X позаимствовал у старшего брата плагин-гибридную установку на 1380 сил с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с. Позже появится более доступный вариант с двумя электромоторами.
На выбор доступны батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме достигает 410 км, а в общей сложности на бензине и электротяге гибрид Zeekr 8X способен проехать до 1416 км. 900-вольтное электрооборудование разрешает быструю зарядку на 80% за 9 минут.
