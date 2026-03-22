Представлен новый семейный кроссовер Zeekr 8X (фото) Сегодня 23:09 — Технологии&Авто

Zeekr 8X - электрифицированный семейный кроссовер, Фото: Zeekr

В Китае представили новый Zeekr 8X. Большой семейный кроссовер оснащен сверхмощной электрифицированной установкой. Кроссовер Zeekr 8X поступает в продажу на родине по цене от 376 800 до 516 800 юаней ($54 600 — 74 935), а позже начнется его экспорт.

Об этом сообщает сайт Autohome.

Дизайн Zeekr 8X 2026

Новичок является младшим братом флагманского Zeekr 9X (построен на той же платформе SEA-R) и очень похож на него в анфас — получил широкую хромированную решетку радиатора и С-образные фары.

Вместе с тем, его дизайн несколько более элегантный — с более плавными линиями кузова, изогнутой крышей и меньшим количеством граней.

Zeekr 8X дебютировал в 1380-сильной версии, Фото: Zeekr

Габариты Zeekr 8X 2026:

длина — 5100 мм;

ширина — 1998 мм;

высота — 1780 мм;

колесная база — 3069 мм;

масса — 2660−2820 кг.

Салон и комплектация Zeekr 8X

Внутри на передней панели установлен цифровой щиток приборов и два больших дисплея. Еще один монитор был установлен для задних пассажиров.

На передней панели установили три экрана, Фото: autohome.com.cn

Новый Zeekr 8X выпущен в версиях на 5 и 6 мест, а объем багажника составляет 1133−2200 л.

Кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а также комплектация включает 20-дюймовые диски, акустику Naim с 29 динамиками, активную подвеску и систему полуавтономного движения с лидером.

Кроссовер богато оснащен, Фото: autohome.com.cn

Новый Zeekr 8X, характеристики

Кроссовер Zeekr 8X позаимствовал у старшего брата плагин-гибридную установку на 1380 сил с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с. Позже появится более доступный вариант с двумя электромоторами.

Модель доступна в версиях на 5 и 6 мест, Фото: autohome.com.cn

На выбор доступны батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме достигает 410 км, а в общей сложности на бензине и электротяге гибрид Zeekr 8X способен проехать до 1416 км. 900-вольтное электрооборудование разрешает быструю зарядку на 80% за 9 минут.

