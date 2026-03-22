0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представлен новый семейный кроссовер Zeekr 8X (фото)

Технологии&Авто
87
Zeekr 8X - электрифицированный семейный кроссовер
Zeekr 8X - электрифицированный семейный кроссовер, Фото: Zeekr
В Китае представили новый Zeekr 8X. Большой семейный кроссовер оснащен сверхмощной электрифицированной установкой. Кроссовер Zeekr 8X поступает в продажу на родине по цене от 376 800 до 516 800 юаней ($54 600 — 74 935), а позже начнется его экспорт.
Об этом сообщает сайт Autohome.

Дизайн Zeekr 8X 2026

Новичок является младшим братом флагманского Zeekr 9X (построен на той же платформе SEA-R) и очень похож на него в анфас — получил широкую хромированную решетку радиатора и С-образные фары.
Вместе с тем, его дизайн несколько более элегантный — с более плавными линиями кузова, изогнутой крышей и меньшим количеством граней.
Zeekr 8X дебютировал в 1380-сильной версии
Zeekr 8X дебютировал в 1380-сильной версии, Фото: Zeekr

Габариты Zeekr 8X 2026:

  • длина — 5100 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • высота — 1780 мм;
  • колесная база — 3069 мм;
  • масса — 2660−2820 кг.

Салон и комплектация Zeekr 8X

Внутри на передней панели установлен цифровой щиток приборов и два больших дисплея. Еще один монитор был установлен для задних пассажиров.
На передней панели установили три экрана
На передней панели установили три экрана, Фото: autohome.com.cn
Новый Zeekr 8X выпущен в версиях на 5 и 6 мест, а объем багажника составляет 1133−2200 л.
Кресла первого и второго рядов получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а также комплектация включает 20-дюймовые диски, акустику Naim с 29 динамиками, активную подвеску и систему полуавтономного движения с лидером.
Кроссовер богато оснащен
Кроссовер богато оснащен, Фото: autohome.com.cn

Новый Zeekr 8X, характеристики

Кроссовер Zeekr 8X позаимствовал у старшего брата плагин-гибридную установку на 1380 сил с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и тремя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с. Позже появится более доступный вариант с двумя электромоторами.
Модель доступна в версиях на 5 и 6 мест
Модель доступна в версиях на 5 и 6 мест, Фото: autohome.com.cn
На выбор доступны батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме достигает 410 км, а в общей сложности на бензине и электротяге гибрид Zeekr 8X способен проехать до 1416 км. 900-вольтное электрооборудование разрешает быструю зарядку на 80% за 9 минут.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems