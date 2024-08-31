Audi предупреждает владельцев своих электромобилей о критическом дефекте — Finance.ua

Audi предупреждает владельцев своих электромобилей о критическом дефекте Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Audi предупреждает владельцев своих электромобилей о критическом дефекте

Владельцы автомобилей Audi E-Tron Quattro 2019 выпуска в США и Канаде должны немедленно обратиться в дилерские центры, после того, как было обнаружено, что педали тормоза в этих электрических внедорожниках могут отсоединиться от усилителя тормозов.

Согласно сообщению об отзыве, отклонение в работе установки для завинчивания у поставщика привело к тому, что тяга педали тормоза может быть неправильно соединена со стержнем, управляющим усилителем тормозов. Audi сообщает, что винт может полностью ослабнуть, что приведет к отделению педали от усилителя, и единственным способом замедлить автомобиль станет использование аварийного тормоза.

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Audi напоминает владельцам ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, где указано, как пользоваться аварийным тормозом на случай, если педаль тормоза выйдет из строя.

Отзыв затрагивает всего 206 автомобилей в США, выпущенных в период с 28 мая 2019 по 23 октября 2019 года. В Канаде под отзыв попадают еще 12 автомобилей. К счастью, Audi не зафиксировала ни одного случая травм, аварий или загораний, вызванных отсоединением педали тормоза.

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Владельцы предупреждают, что они могут заметить необычные шумы при нажатии и отпускании педали тормоза или могут столкнуться с ситуацией, когда педаль тормоза не возвращается в исходное положение. Если это произойдет, лучше не эксплуатировать автомобиль до устранения неисправности.

Усилитель тормозов на упомянутых автомобилях будет заменен бесплатно.

Ampercar По материалам:

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