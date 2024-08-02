Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron — Finance.ua

Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron Сегодня 02:44 — Технологии&Авто

Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron

Audi, в рамках своей новой стратегии, представила новое семейство электромобилей A6 e-tron, с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания. Этот шаг знаменует важный этап в переходе компании к электрической мобильности.

2025 Audi A6 Sportback E-Tron

У A6 e-tron — смелый и инновационный дизайн, отличающийся от традиционных моделей Audi. Двухэтажные фары, втопленные дверные ручки и матричная светотехника придают электромобилю футуристический вид. Вместо седана покупателям предлагаются два типа кузова: лифтбэк Sportback и универсал Avant. Оба варианта поражают просторным салоном и вместительным багажником.

2025 Audi A6 Sportback E-Tron

Инженеры Audi уделили особое внимание аэродинамике A6 e-tron. Благодаря этому, лифтбэк может похвастаться коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx всего 0,21, что является рекордным показателем для марки. Это способствует увеличению запаса хода и улучшению энергоэффективности.

2025 Audi A6 Avant E-Tron

Салон A6 e-tron — это сочетание роскоши, комфорта и передовых технологий. Изогнутая передняя панель, два больших дисплея, опционный третий экран для переднего пассажира, панорамная крыша, четырехзонный климат-контроль и аудиосистема Bang&Olufsen создают атмосферу изысканности и уюта. Кроме того, электромобиль оснащен продвинутым комплексом автономного вождения, обеспечивающим безопасность и комфорт во время поездок.

Интерьер Audi A6 E-Tron

A6 e-tron предлагается в нескольких модификациях, включая заднеприводную версию с одним двигателем и полноприводную версию quattro с двумя двигателями. Самая мощная модификация S6 e-tron поражает своей динамикой, разгоняясь до 100 км/ч за 3,7 секунды. Запас хода зависит от типа кузова и модификации, но даже основная версия способна проехать до 757 км на одном заряде.

Прием заказов на Audi A6 e-tron начнется в сентябре, когда стартует серийное производство. Цены в Германии начинаются от 75 600 евро, а версия S6 будет стоить от 99 500 евро.

Автопілот По материалам:

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