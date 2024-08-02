Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron

Технологии&Авто
13
Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron
Audi представила новое семейство электромобилей A6 e-tron
Audi, в рамках своей новой стратегии, представила новое семейство электромобилей A6 e-tron, с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания. Этот шаг знаменует важный этап в переходе компании к электрической мобильности.
2025 Audi A6 Sportback E-Tron
2025 Audi A6 Sportback E-Tron
У A6 e-tron — смелый и инновационный дизайн, отличающийся от традиционных моделей Audi. Двухэтажные фары, втопленные дверные ручки и матричная светотехника придают электромобилю футуристический вид. Вместо седана покупателям предлагаются два типа кузова: лифтбэк Sportback и универсал Avant. Оба варианта поражают просторным салоном и вместительным багажником.
2025 Audi A6 Sportback E-Tron
2025 Audi A6 Sportback E-Tron
Инженеры Audi уделили особое внимание аэродинамике A6 e-tron. Благодаря этому, лифтбэк может похвастаться коэффициентом аэродинамического сопротивления Cx всего 0,21, что является рекордным показателем для марки. Это способствует увеличению запаса хода и улучшению энергоэффективности.
2025 Audi A6 Avant E-Tron
2025 Audi A6 Avant E-Tron
Салон A6 e-tron — это сочетание роскоши, комфорта и передовых технологий. Изогнутая передняя панель, два больших дисплея, опционный третий экран для переднего пассажира, панорамная крыша, четырехзонный климат-контроль и аудиосистема Bang&Olufsen создают атмосферу изысканности и уюта. Кроме того, электромобиль оснащен продвинутым комплексом автономного вождения, обеспечивающим безопасность и комфорт во время поездок.
Интерьер Audi A6 E-Tron
Интерьер Audi A6 E-Tron
A6 e-tron предлагается в нескольких модификациях, включая заднеприводную версию с одним двигателем и полноприводную версию quattro с двумя двигателями. Самая мощная модификация S6 e-tron поражает своей динамикой, разгоняясь до 100 км/ч за 3,7 секунды. Запас хода зависит от типа кузова и модификации, но даже основная версия способна проехать до 757 км на одном заряде.
Прием заказов на Audi A6 e-tron начнется в сентябре, когда стартует серийное производство. Цены в Германии начинаются от 75 600 евро, а версия S6 будет стоить от 99 500 евро.
По материалам:
Автопілот
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.