Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото) — Finance.ua

Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото) Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото)

Представлен новый Audi RS3 2025. Заряженная модель прошла обновление вслед за стандартным Audi A3. Об авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Хэтчбек и седан Audi RS3 получили новую решетку радиатора и измененную переднюю и заднюю оптику. Интересно, что дизайн ходовых огней имитирует гоночный флаг в клеточку. Кроме того, установили другие 19-дюймовые диски и расширили цветовую палитру.

В салоне появился скошенный спортивный руль. Для Audi RS3 2025 предлагают новые варианты внутренней отделки. В частности, теперь доступна кожа Nappa. Также отныне можно заказать спортивные кресла с карбоновым каркасом.

Читайте также: Как купить авто из США

Силовой агрегат Audi RS3 остался без изменений. Седан и хэтчбек комплектуют 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором на 400 л. с. и 500 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Зато шасси Audi RS3 усовершенствовали. Доработанный полный привод, система векторизации тяги, ESP и адаптивные амортизаторы сделали заряженное авто более маневренным.

Цена Audi RS3 2025 года пока не известна, однако прошлогодняя модель стоила от 75 000 евро.

Важное напоминание для автовладельцев: Finance.ua запустило продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто до СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.