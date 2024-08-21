Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото) — Finance.ua

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Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото)
Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото)
Представлен новый Audi RS3 2025. Заряженная модель прошла обновление вслед за стандартным Audi A3. Об авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Хэтчбек и седан Audi RS3 получили новую решетку радиатора и измененную переднюю и заднюю оптику. Интересно, что дизайн ходовых огней имитирует гоночный флаг в клеточку. Кроме того, установили другие 19-дюймовые диски и расширили цветовую палитру.
Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото)
В салоне появился скошенный спортивный руль. Для Audi RS3 2025 предлагают новые варианты внутренней отделки. В частности, теперь доступна кожа Nappa. Также отныне можно заказать спортивные кресла с карбоновым каркасом.

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Силовой агрегат Audi RS3 остался без изменений. Седан и хэтчбек комплектуют 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором на 400 л. с. и 500 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.
Audi представила компактный спортивный автомобиль (фото)
Зато шасси Audi RS3 усовершенствовали. Доработанный полный привод, система векторизации тяги, ESP и адаптивные амортизаторы сделали заряженное авто более маневренным.
Цена Audi RS3 2025 года пока не известна, однако прошлогодняя модель стоила от 75 000 евро.
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По материалам:
Фокус
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