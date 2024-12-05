Атомная генерация приводит к удешевлению электроэнергии, — Герус Сегодня 21:33

Страны, где базовая генерация покрывается за счет атомных электростанций, всегда имеют дешевую электроэнергию.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

«Действительно сегодня и в Украине, и в мире есть очевидные тенденции — там, где есть атомная генерация, исторически и традиционно электроэнергия дешевле, чем там, где базовая генерация — уголь или газ», — цитирует главу пресс-служба комитета.

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Также председатель комитета отметил, что одним из важных вопросов, который живо обсуждается на рынке электроэнергии, является несбалансированность энергосистемы, которая приводит к ограничениям атомной генерации и производителей из ВИЭ.

Герус поддержал намерение «Энергоатома» развиваться с учетом современных трендов и технологий, учитывая потребности потребителей и украинской энергосистемы в целом.

Напомним, ранее комитет Совета по энергетике одобрил правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС № 3 и № 4.

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Напомним, летом 2024 года правительство одобрило проект достройки двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и на 25% соответственно. Эти два блока дадут в сеть дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее политолог и директор «Института мировой политики» Евгений Магда заявил, что у Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны рф. Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС из ремонта летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения. света.

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