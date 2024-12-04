С 1 декабря возросли возможности импорта электричества из Европы — Укрэнерго Сегодня 20:41 — Энергетика

С 1 декабря возросли возможности импорта электричества из Европы — Укрэнерго

С 1 декабря существенно возросли возможности Украины по импорту электроэнергии из соседних европейских государств.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Вместо 1700 МВт — теперь максимальная мощность импорта в каждый момент времени может составлять 2100 МВт. При этом импорт электричества в объеме более 60% от собственного потребления должен позволить промышленности и бизнесу работать в обычном режиме.

«Учитывая последствия двух последних массированных ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему, увеличение объемов поставок электроэнергии из-за рубежа является неотложной потребностью», — говорится в сообщении.

Изображение: Укрэнерго

В Укрэнерго отметили, что благодаря импорту электроэнергии на уровне не менее 60% от объемов собственного потребления, промышленные потребители и бизнес будут защищены от применения почасовых отключений. Следовательно — сохранят свой привычный ритм работы даже в условиях энергодефицита.

Снижение требований относительно доли так называемого «направленного импорта» предусмотрено Постановлением Кабинета Министров № 1342 (ранее во избежание отключений нужно было импортировать не менее 80% от объемов собственного потребления).

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