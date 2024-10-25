АРМА впервые реализует 494 земельных участка и станции горнолыжного подъемника — Finance.ua

АРМА впервые реализует 494 земельных участка и станции горнолыжного подъемника
По представлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые реализует 494 земельных участка, а также верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника.
Об этом сообщила АРМА.
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Где расположены
Земельные участки расположены в Закарпатской области на территории Воловецкой ОТГ Мукачевского района, Корецковской ОТГ и Пилипецкой ОТГ Хустского района, с. Гукливый и пгт. Воловец. Общая площадь выставляемой АРМА земли к реализации составляет 460 га.
Сотрудники АРМА осмотрели этот актив. Организатор торгов провел его независимую оценку, по результатам которой земля была оценена на общую стоимость 1 067 616 700 гривен.
В дальнейшем актив будет разбит на лоты и опубликован организатором торгов ООО «Полонекс» на электронной площадке Прозорро.Продажи. Все желающие могут принять участие в конкурсе и сразиться за возможность стать владельцем инвестиционно привлекательной земли в Закарпатской области.
После реализации эти средства пойдут на специальный счет вооруженных сил Украины для усиления обороноспособности нашей страны.
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