АРМА передали почти миллион долларов, найденных у экс-главы ВВК Черниговщины — Finance.ua
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АРМА передали почти миллион долларов, найденных у экс-главы ВВК Черниговщины

Казна и Политика
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АРМА передали почти миллион долларов, найденных у экс-главы ВВК Черниговщины
АРМА передали почти миллион долларов, найденных у экс-главы ВВК Черниговщины
Спецпрокуратура передала в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). почти 1 млн долларов США арестованных средств экс-главы ВЛК на Черниговщине.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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«По ходатайству прокуроров Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд наложил арест и передал в управление АРМА денежные средства в сумме 963,6 тыс. долларов США и 22,5 тыс. евро, которые были изъяты во время обысков у бывшего председателя ВВК при Черниговском областном ТЦК и СП», — говорится в сообщении ОГП.
Как сообщалось ранее, чиновник получал неправомерную выгоду от военнообязанных за признание их непригодными к военной службе во время мобилизации. Таким образом, способствовал жителям Чернигова в уклонении от призыва.
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Как отметили в Офисе Генпрокурора, процессуальные действия проведены в рамках уголовного производства по фактам получения неправомерной выгоды, препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст.114−1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
По материалам:
УНН
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