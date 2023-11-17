АРМА будет выставлять арестованные активы на Прозорро — Finance.ua

АРМА будет выставлять арестованные активы на Прозорро
Украина активно конфискует активы, принадлежавшие российским компаниям, россиянам или предателям. Управлять ими всеми государство не будет, а будет передавать в руки частного бизнеса.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Что будет с арестованными активами
В управлении Агентства по розыску и менеджменту активов находится много конфискованных активов. В ближайшее время их хотят начать реализовывать через онлайн-аукционы на платформе Прозорро.Продажи.
Украинское правительство уже приняло соответствующее решение. Оно позволяет минимизировать риски вмешательства в аукционы и обеспечить прозрачность открытых торгов.
С начала полномасштабного вторжения россиян через платформу Прозорро. Продажи удалось привлечь более 20 миллиардов гривен.
Продажа конфискованных активов позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет. Это будет первая возможность для частного бизнеса побороться за конфискованные активы в соответствии с конкурентными правилами. Также это разблокирует возможность реализации арестованного имущества за рубежом.
В настоящее время АРМА заключает договор с Прозорро. Продажи и другими площадками, авторизованными этой платформой.
«Такой подход позволит минимизировать риск привлечения к организации аукционов компаний, не имеющих должного опыта», — говорит Сергей Бут, СЕО Прозорро.
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