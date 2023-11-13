В АРМА передали 170 млн грн предприятия, владельцем которого является минтранс россии — Finance.ua
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В АРМА передали 170 млн грн предприятия, владельцем которого является минтранс россии

Казна и Политика
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В АРМА передали 170 млн грн предприятия, владельцем которого является минтранс россии
В АРМА передали 170 млн грн предприятия, владельцем которого является минтранс россии, easyllama.com
Суд передал в управление АРМА арестованные активы подсанкционного предприятия, учредителем которого является российская компания, а конечным бенефициарным владельцем — министерство транспорта рф.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры суд наложил арест на имущество подсанкционного предприятия, учредителем которого является российская компания, а конечным бенефициарным владельцем — министерство транспорта рф», — говорится в сообщении.
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Под арест попали объект недвижимости, денежные средства, размещенные на банковских счетах и ​​автотранспорт. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 170 млн грн.
На данный момент прокуратура обеспечила передачу активов в АРМА.
Деятельность предприятия исследуется на предмет причастности к финансированию подрывной деятельности против Украины, в частности, для создания и обеспечения функционирования ячеек разведывательной деятельности в пользу иностранного государства (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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