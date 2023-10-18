АРМА разыскало активы лиц, которые организовали импорт российского горючего в Украину в обход санкций — Finance.ua

АРМА разыскало активы лиц, которые организовали импорт российского горючего в Украину в обход санкций Сегодня 16:34 — Энергетика

Во исполнение запроса Офиса Генерального прокурора, АРМА выявило и разыскало активы лиц (в частности счета, открытые в банковских учреждениях в Украине и за ее пределами) фигурантов уголовного производства, причастных к совершению противоправных действий против основ национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Установлено, что гражданка Украины, будучи учредителем и директором компании, организовала схему поставки горюче-смазочных материалов российского происхождения на территорию Украины в обход санкций и в сотрудничестве с государством-агрессором.

Осуществляя посредничество в торговле и сотрудничая с иностранными субъектами хозяйствования, причастные лица подменяли документацию о стране происхождения соответствующей продукции. В частности, маркировка на товарах с указанием настоящей страны происхождения «рф» была изменена на страну происхождения «ЕС». Продукция завозилась на территорию Украины для реализации и получения прибыли.

Также, как сообщил заместитель главы АРМА Павел Великоречанин, Агентство во взаимодействии с международными партнерами выявило активы фигурантов уголовного производства и связанных с ними лиц в Украине и странах ЕС:

· 1 объект жилой недвижимости.

· 4 автомобиля.

· денежные активы (652 614 евро и 18 908 долларов США).

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