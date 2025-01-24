АРМА отклонило тендерное предложение первого участника аукциона на управление ТРЦ «Гулливер» — Finance.ua

АРМА отклонило тендерное предложение первого участника аукциона на управление ТРЦ «Гулливер» Сегодня 15:41

АРМА отклонило тендерное предложение первого участника аукциона на управление ТРЦ «Гулливер», forbes.ua

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отклонило тендерное предложение ООО «БК «Миллениум» на управление торговым центром «Гулливер» из-за ряда несоответствий в документах.

Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

«По результату проверки поданной документации ООО «БК Миллениум» был выявлен ряд несоответствий тендерного предложения. АРМА отклонила кандидатуру этого участника аукциона на управление ТРЦ «Гулливер», — говорится в сообщении.

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По словам Думы, ранее предложение участника было признано платформой Prozorro наиболее экономически выгодным. В то же время указанное ценовое предложение о вознаграждении за управление активом признано аномально низким.

Кроме того, АРМА было установлено, что директор ООО «БК «Миллениум» в период, за который поданы подтверждающие документы для выполнения требований тендерной документации, одновременно находился на государственной службе и осуществлял коммерческую деятельность от имени этого предприятия, не имея на это законных полномочий. Это прямое нарушение статьи 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Также у комиссии возникло подозрение о недостоверности документов руководителя компании, свидетельствующих о его образовании. А предоставленные в тендерной документации договоры имеют системные нарушения по порядку их подтверждения.

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Дополнительной проверки требует и финансовая деятельность компании, начиная со второго полугодия 2022 года, из-за имеющихся сомнений в ее прозрачности.

По словам Думы, АРМА рассмотрит документы участника, занявшего второе место на аукционе — консорциума «Управляющая компания «Эспланада», предложившего 0,35% вознаграждения за управление.

Окончательное решение о результатах аукциона будет принято после завершения всех проверок.

Укрінформ По материалам:

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