Арестованные активы теперь будут идти на реабилитацию военных — АРМА Сегодня 19:28 — Казна и Политика

Арестованные в Украине активы планируют направлять на помощь в реабилитации военнослужащих. Арестованные санатории хотят передавать для реабилитации военных по упрощенной процедуре.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

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Нацагентство зарегистрировало соответствующий законопроект № 11 009, предусматривающий ⁠открытие реабилитации для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны — как физической, так и психологической.

Председатель Консультативного совета по делам ветеранов Сергей Куницын передал председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку письмо о необходимости признания законопроекта № 11 009 безотлагательным, чтобы АРМА могла передавать по упрощенной процедуре арестованные санатории для реабилитации военных.

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Также предполагается передача без конкурсов транспорта военной и фортификационной техники на нужды фронта.

Кроме того, обещают содействие обеспечению жильем, временному размещению и трудоустройству ветеранов и членов их семей на предприятиях, находящихся в управлении АРМА.

20 января Агентство по розыску и менеджменту активов и Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины также заключили Меморандум о сотрудничестве.

hromadske По материалам:

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