Арестованные активы теперь будут идти на реабилитацию военных — АРМА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Арестованные активы теперь будут идти на реабилитацию военных — АРМА

Казна и Политика
8
Арестованные в Украине активы планируют направлять на помощь в реабилитации военнослужащих. Арестованные санатории хотят передавать для реабилитации военных по упрощенной процедуре.
Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.
Читайте также
Нацагентство зарегистрировало соответствующий законопроект № 11 009, предусматривающий ⁠открытие реабилитации для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны — как физической, так и психологической.
Председатель Консультативного совета по делам ветеранов Сергей Куницын передал председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку письмо о необходимости признания законопроекта № 11 009 безотлагательным, чтобы АРМА могла передавать по упрощенной процедуре арестованные санатории для реабилитации военных.
Читайте также
Также предполагается передача без конкурсов транспорта военной и фортификационной техники на нужды фронта.
Кроме того, обещают содействие обеспечению жильем, временному размещению и трудоустройству ветеранов и членов их семей на предприятиях, находящихся в управлении АРМА.
20 января Агентство по розыску и менеджменту активов и Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины также заключили Меморандум о сотрудничестве.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.