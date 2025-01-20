Суд арестовал и передал АРМА имущество Никопольского ферросплавного завода Коломойского — Finance.ua

Суд арестовал и передал АРМА имущество Никопольского ферросплавного завода Коломойского Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Суд арестовал и передал АРМА имущество Никопольского ферросплавного завода Коломойского, Фото: АРМА

Суд принял решение об аресте и передаче Агентству по розыску и управлению активами имущества АО «Никопольский завод ферросплавов», принадлежащего Игорю Коломойскому.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

В перечень переданных активов вошли: 4 тепловоза, 13 думпкаров, 25 вагонов, 120 полувагонов, а также более 13 тысяч тонн готовой ферросплавной продукции.

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«Имущество предприятия было передано в соответствии с определением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 декабря 2024 года. Решение принято в рамках уголовного производства, касающегося завладения государственными средствами в 2014 году на то время должностными лицами ПАО КБ „ПриватБанк“, среди которых фигурируют бывшие акционеры банка, в частности, известный олигарх Игорь Коломойский и его окружение», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что должностные лица ПАО КБ «ПриватБанк» в 2014 году завладели средствами Национального банка Украины, выделенными на рефинансирование банка, на сумму более 19 миллиардов гривен. Основанием для таких действий стали сомнительные кредитные соглашения, обеспечением которых выступали имущественные права на товары и активы, включая Никопольский завод ферросплавов.

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После проведенного осмотра будет сформирован соответствующий отчет. На его основе АРМА в ближайшее время объявит конкурсы по отбору оценщика и управляющего для этого актива, а также проведет рыночные консультации. После этого актив будет опубликован на платформе Prozorro, где все желающие смогут побороться на аукционе за возможность управления этим имуществом.

Отметим, что АО «Никопольский завод ферросплавов» является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины и Европы. Предприятие является крупнейшим производителем ферросплавов в Европе и вторым в мире по объему производства марганцевых сплавов, обеспечивая более 11% мирового рынка.

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