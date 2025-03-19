АРМА ищет управителя для столичного дворца «Октябрьский» — Finance.ua
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АРМА ищет управителя для столичного дворца «Октябрьский»

Фондовый рынок
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АРМА ищет управителя для столичного дворца «Октябрьский»
АРМА ищет управителя для столичного дворца «Октябрьский»
Как сообщило Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), начата конкурсная процедура для определения управляющего комплекса зданий Дворца «Октябрьский».
Тендер объявлен на платформе Prozorro, и сейчас идет представление тендерных предложений.
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Комплекс недвижимости общей площадью 17 597,70 м² является знаковой культурной локацией столицы. Его эффективное управление предусматривает не только финансовую выгоду для государственного бюджета, но и обеспечение надлежащего функционирования как современного концертного и культурного пространства.
Глава АРМА Елена Дума отметила: «Пока не одобрен и не принят законопроект № 11009, АРМА не может ждать, чтобы такие активы простаивали. Мы обязаны обеспечить эффективное использование имущества, находящегося в управлении Нацагентства. Поэтому мы объявляем конкурс на поиск управляющего, который не только сохранит этот объект, но и обеспечит его эффективную эксплуатацию в интересах государства».
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Так, согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн гривен. Доходы от управления активом будут направляться в Государственный бюджет Украины.
АРМА призывает всех заинтересованных участников подавать тендерные предложения в соответствии с установленными требованиями. Управление Дворцом «Октябрьский» — это не только возможность коммерческой деятельности, но и вклад в сохранение и развитие культуры в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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