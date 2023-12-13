Аргентина девальвировала свою валюту на 50% — Finance.ua

Аргентина девальвировала свою валюту на 50% Сегодня 17:40 — Валюта

Аргентина девальвировала свою валюту на 50%

Правительство Аргентины объявило о девальвации песо более чем на 50% и анонсировало существенное сокращение госрасходов как первый шаг программы «шоковой терапии» нового президента страны Хавьера Милея.

Об этом сообщают местные СМИ.

Министр экономики Луис Капуто заявил в ходе выступления на телевидении во вторник, что курс песо будет снижен более чем вдвое — до 800 за $1, тогда как до девальвации за $1 по официальному курсу давали 365 песо. В дальнейшем аргентинский Центробанк планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц.

Читайте также В Аргентине предложили использовать газ для майнинга Bitcoin

Также Капуто объявил, что будут отменены тендеры на любые госпроекты и сокращены рабочие места в государственном секторе, чтобы уменьшить размер правительства. Власти также намерены урезать транспортные и энергетические субсидии, прекратить индексацию пенсий. При этом некоторые программы социального обеспечения будут увеличены.

Капуто отметил, что эти меры необходимы для сокращения дефицита бюджета Аргентины, который, по его мнению, является причиной экономических проблем страны и способствует, в частности, усилению инфляции.

Читайте также Аргентина повысила ставку почти до 100% на фоне рекордной почти за 30 лет инфляции

«Если мы продолжим так же, мы неизбежно столкнемся с гиперинфляцией. Наша задача — избежать катастрофы», — объяснил Капуто.

Известно, что инфляция в Аргентине самая большая за 30 лет. Ее уровень уже превышает 140% в годовом выражении. У страны есть большие бюджетные и внешнеторговые дефициты и долг в $45 млрд перед МВФ. До апреля Аргентина должна выплатить $10,6 млрд по долгу. В МВФ уже одобрили последние меры аргентинского правительства, заявив, что они создают «хорошую основу» для дальнейших переговоров по долгу страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.