Ждать ли ускорения девальвации до конца года — прогноз ICU Сегодня 15:02 — Валюта

Ждать ли ускорения девальвации до конца года — прогноз ICU, freepik

Аналитики ICU прогнозируют повышение курса доллара в конце года 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/$.

Об этом говорится в макропрогнозе группы ICU.

В документе сказано, что валютный рынок продолжает работать в условиях значительного дефицита, поэтому Национальный банк вынужден ежедневно проводить интервенции по продаже валюты в значительных объемах. В последние месяцы объемы интервенций заметно выросли из-за расширения дефицита внешней торговли, увеличения спроса на валюту со стороны населения и эффектов валютной либерализации.

НБУ в среднем еженедельно продавал $600 млн в апреле-июле по сравнению с $450 млн в первом квартале 2024 года. Хотя текущие интервенции значительны, это не создает заметного дискомфорта для НБУ, ведь резервы существенно пополнятся во 2-й половине года.

Курс доллара вырос на 12% с момента отказа фиксированного курса в октябре прошлого года. НБУ соблюдает режим управляемой гибкости курса, предусматривающий, что Нацбанк компенсирует структурный дефицит на валютном рынке, сохраняя определенный уровень волатильности курса.

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Однако короткие эпизоды быстрого ослабления гривны приводили к значительному росту спроса на валюту населения. Последний подобный эпизод случился в середине июля, когда доллар подорожал на 2.3% за две недели. После этого НБУ был вынужден значительно увеличить интервенции, чтобы успокоить рынок и развернуть тренд обменного курса.

Учитывая, что резервы Национального банка заметно возрастут до конца текущего года, Нацбанк не находится под давлением, когда курс нужно ослаблять из-за нехватки ресурсов. НБУ и дальше имеет возможность выбирать желаемый темп ослабления гривны в обозримой перспективе.

Хотя НБУ четко сообщил, что не стремится обеспечить сопоставимость доходностей по гривневым и валютным активам, обеспечение паритета доходностей будет оставаться одной из незадекларированных целей монетарной политики.

«С учетом этого, мы не ожидаем более высоких темпов обесценения гривны во 2-й половине 2024 года по сравнению с 1-й половиной 2024 года. Поэтому мы лишь незначительно пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/ $», — подытожили в ICU.

Гривна стабильна ценой больших интервенций

Аналитики добавили , что Национальный банк сохранил официальный курс гривны на прошлой неделе чуть выше 41 грн/$, увеличив интервенции на 21%. В то же время дефицит валюты на рынке на прошлой неделе продолжил расти.

Официальный курс гривны по итогам недели усилился на 0.1% до 41.02 грн/$, а наличная стоимость доллара США в системно важных банках снизилась на 0.1% до 40.8−41.4 грн/$.

Справка Finance.ua:

курс доллара по отношению к гривне будет меняться в зависимости от рыночных условий, однако Национальный банк обеспечит стабильность, не допуская резких колебаний, отметили ранее в НБУ;

на украинском рынке в течение 2024 года средний курс американской валюты составит 40,5 гривен, а в конце года показатели вырастут до 42 гривен, прогнозирует заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в ходе дискуссии Центра экономической стратегии;

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.

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