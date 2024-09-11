Ждать ли ускорения девальвации до конца года — прогноз ICU
Аналитики ICU прогнозируют повышение курса доллара в конце года 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/$.
Об этом говорится в макропрогнозе группы ICU.
В документе сказано, что валютный рынок продолжает работать в условиях значительного дефицита, поэтому Национальный банк вынужден ежедневно проводить интервенции по продаже валюты в значительных объемах. В последние месяцы объемы интервенций заметно выросли из-за расширения дефицита внешней торговли, увеличения спроса на валюту со стороны населения и эффектов валютной либерализации.
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НБУ в среднем еженедельно продавал $600 млн в апреле-июле по сравнению с $450 млн в первом квартале 2024 года. Хотя текущие интервенции значительны, это не создает заметного дискомфорта для НБУ, ведь резервы существенно пополнятся во 2-й половине года.
Курс доллара вырос на 12% с момента отказа фиксированного курса в октябре прошлого года. НБУ соблюдает режим управляемой гибкости курса, предусматривающий, что Нацбанк компенсирует структурный дефицит на валютном рынке, сохраняя определенный уровень волатильности курса.
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Однако короткие эпизоды быстрого ослабления гривны приводили к значительному росту спроса на валюту населения. Последний подобный эпизод случился в середине июля, когда доллар подорожал на 2.3% за две недели. После этого НБУ был вынужден значительно увеличить интервенции, чтобы успокоить рынок и развернуть тренд обменного курса.
Учитывая, что резервы Национального банка заметно возрастут до конца текущего года, Нацбанк не находится под давлением, когда курс нужно ослаблять из-за нехватки ресурсов. НБУ и дальше имеет возможность выбирать желаемый темп ослабления гривны в обозримой перспективе.
Хотя НБУ четко сообщил, что не стремится обеспечить сопоставимость доходностей по гривневым и валютным активам, обеспечение паритета доходностей будет оставаться одной из незадекларированных целей монетарной политики.
«С учетом этого, мы не ожидаем более высоких темпов обесценения гривны во 2-й половине 2024 года по сравнению с 1-й половиной 2024 года. Поэтому мы лишь незначительно пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42.6 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 42.3 грн/ $», — подытожили в ICU.
Гривна стабильна ценой больших интервенций
Аналитики добавили, что Национальный банк сохранил официальный курс гривны на прошлой неделе чуть выше 41 грн/$, увеличив интервенции на 21%. В то же время дефицит валюты на рынке на прошлой неделе продолжил расти.
Официальный курс гривны по итогам недели усилился на 0.1% до 41.02 грн/$, а наличная стоимость доллара США в системно важных банках снизилась на 0.1% до 40.8−41.4 грн/$.
Справка Finance.ua:
- курс доллара по отношению к гривне будет меняться в зависимости от рыночных условий, однако Национальный банк обеспечит стабильность, не допуская резких колебаний, отметили ранее в НБУ;
- на украинском рынке в течение 2024 года средний курс американской валюты составит 40,5 гривен, а в конце года показатели вырастут до 42 гривен, прогнозирует заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в ходе дискуссии Центра экономической стратегии;
- банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев.
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