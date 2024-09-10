В августе население купило валюты на $708 млн больше, чем продало — Finance.ua

В августе население купило валюты на $708 млн больше, чем продало
В августе население купило валюты на 708,4 млн долларов больше, чем продало.
Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.
На наличном валютном рынке в августе чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В августе украинцы продали валюты на 1333,6 млн долларов в эквиваленте, а купили на 2042 млн долларов в эквиваленте.
За 2023 год население купило на 3 362,1 млн долларов больше, чем продало.
НБУ с 21 июля скорректировал официальный курс гривны на 25% до 36,5686 UAH/USD.
Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса с 3 октября 2023 года.
НБУ отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг и разрешил репатриировать «новые» дивиденды.
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