В августе население купило валюты на $708 млн больше, чем продало — Finance.ua

В августе население купило валюты на $708 млн больше, чем продало Сегодня 13:12 — Валюта

В августе население купило валюты на $708 млн больше, чем продало

В августе население купило валюты на 708,4 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных Национального банка.

На наличном валютном рынке в августе чистая покупка валюты населением превысила продажу.

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В августе украинцы продали валюты на 1333,6 млн долларов в эквиваленте, а купили на 2042 млн долларов в эквиваленте.

За 2023 год население купило на 3 362,1 млн долларов больше, чем продало.

НБУ с 21 июля скорректировал официальный курс гривны на 25% до 36,5686 UAH/USD.

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Национальный банк ввел управляемую гибкость обменного курса с 3 октября 2023 года.

НБУ отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг и разрешил репатриировать «новые» дивиденды.

Українські Новини По материалам:

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