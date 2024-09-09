НБУ ограничил использование валютных карт за границей — Finance.ua

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НБУ ограничил использование валютных карт за границей

Кредит&Депозит
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НБУ ограничил использование валютных карт за границей
НБУ ограничил использование валютных карт за границей
Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:
  • часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.
НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок).

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Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для расчетов за границей платежными картами, выпущенными украинскими банками к счетам в национальной валюте.
Необходимость в этой мере показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного НБУ на период действия военного положения;
  • операций с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей.
Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за рубежом, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.
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Лимит в 500 тыс. грн. учитывает потребности украинцев, которые находятся за пределами Украины или путешествуют за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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