НБУ ограничил использование валютных карт за границей — Finance.ua

НБУ ограничил использование валютных карт за границей Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

НБУ ограничил использование валютных карт за границей

Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт , выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок).

Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для расчетов за границей платежными картами, выпущенными украинскими банками к счетам в национальной валюте.

Необходимость в этой мере показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного НБУ на период действия военного положения;

операций с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за рубежом, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.

Лимит в 500 тыс. грн. учитывает потребности украинцев, которые находятся за пределами Украины или путешествуют за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.

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