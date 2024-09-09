НБУ не планирует устанавливать дополнительные лимиты на счета клиентов банков — Finance.ua

НБУ не планирует устанавливать дополнительные лимиты на счета клиентов банков
Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
«Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков, и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — говорится в сообщении.
У регулятора говорят, что эта информация не соответствует действительности.
Сервис для выбора кредитных карт 💳
Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ.
Напомним, 27 августа Нацбанк утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября.
Позже, 9 сентября, Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом.
Поделиться новостью