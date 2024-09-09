НБУ не планирует устанавливать дополнительные лимиты на счета клиентов банков — Finance.ua

НБУ не планирует устанавливать дополнительные лимиты на счета клиентов банков Сегодня 16:11 — Личные финансы

НБУ не планирует устанавливать дополнительные лимиты на счета клиентов банков

Национальный банк Украины не планирует устанавливать какие-либо дополнительные ограничения по счетам банковских клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Сегодня медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную информацию о том, что НБУ якобы «хочет установить лимиты, которые будут равны доходу клиентов банков, и если обороты будут выше указанной суммы дохода, то счета будут блокировать», — говорится в сообщении.

У регулятора говорят, что эта информация не соответствует действительности.

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Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга и требований НБУ.

Напомним, 27 августа Нацбанк утвердил ограничение для карточных переводов между физлицами на сумму 150 000 грн в месяц для исходящих платежей с 1 октября.

Позже, 9 сентября, Национальный банк Украины установил лимиты на использование валютных карт украинских банков за рубежом.

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