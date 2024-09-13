Россияне бросились скупать доллары: что случилось — Finance.ua

Россияне бросились скупать доллары: что случилось Сегодня 17:34 — Валюта

Россияне бросились скупать доллары: что случилось

Россияне в августе стали резко скупать доллары. Российский рубль чувствует себя все хуже.

Экономист Максим Блант в комментарии 24 Каналу напомнил, что США и ЕС запретили ввозить наличные доллары и евро на территорию рф в рамках санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, в августе в рф был сезон отпусков и, если раньше в ту же Турцию можно было поехать с картой «Мир», то теперь необходимо иметь наличную валюту.

При этом эксперт отметил, что рубль сейчас сильно переоценен, и его курс не соответствует реальности.

«Курс отошел от экономических реалий; от инфляции; от покупательной способности. Поэтому там запасаются валютой. Исходя из того, что происходит в экономике, рубль будет падать. А курс сейчас определяется нерыночными методами», — подытожил Блант.

Около 2,3 миллиарда в долларах и евро попали в россию с марта 2022 года, когда США и ЕС запретили экспорт своих банкнот. рф удалось обойти санкции, которые блокируют импорт наличных денег. Деньги транспортировали в россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с рф.

При этом курс рубля постоянно штормит. После введения санкций в отношении Московской биржи за один доллар давали 100 рублей, но позже ситуация несколько стабилизировалась. После начала опрерации ВСУ в Курской области рф рубль торговался на уровне 90,30 за доллар.

УНІАН По материалам:

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