Аргентина повысила ставку почти до 100% на фоне рекордной почти за 30 лет инфляции — Finance.ua

Аргентина повысила ставку почти до 100% на фоне рекордной почти за 30 лет инфляции
Центральный банк Аргентины 15 мая повысил базовую учетную ставку рефинансирования с 91% до 97%.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Таким образом центробанк пытается сдержать инфляцию, которая в апреле в результате активного печатания денег достигла 109% в годовом выражении.
Такой высокой инфляции, как сейчас в Аргентине, не было с начала 1990-х годов.
Как пишет Financial Times, из-за инфляции и рекордной засухи Аргентина оказалась перед угрозой глубокой рецессии. По прогнозу Oxford Economics, ВВП страны в текущем году упадет на 1,6%. Это самый плохой прогноз среди всех крупных стран Латинской Америки.
В октябре в Аргентине пройдут президентские выборы. Один из популярных кандидатов Хавьер Мили предлагает ликвидировать центробанк Аргентины, а национальную валюту заменить на доллар.
О том, что инфляция в Аргентине превысила 100%, впервые за 30 лет сообщалось еще в марте этого года.
Ранее сообщалось, что Бразилия и Аргентина обсуждают возможность создания общей валюты. К ней пригласят присоединиться другие страны Южной Америки.
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