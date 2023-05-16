Аргентина повысила ставку почти до 100% на фоне рекордной почти за 30 лет инфляции — Finance.ua

Аргентина повысила ставку почти до 100% на фоне рекордной почти за 30 лет инфляции Сегодня 19:32 — Кредит&Депозит

Аргентина повысила ставку почти до 100% на фоне рекордной почти за 30 лет инфляции

Центральный банк Аргентины 15 мая повысил базовую учетную ставку рефинансирования с 91% до 97%.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Таким образом центробанк пытается сдержать инфляцию, которая в апреле в результате активного печатания денег достигла 109% в годовом выражении.

Такой высокой инфляции, как сейчас в Аргентине, не было с начала 1990-х годов.

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Как пишет Financial Times, из-за инфляции и рекордной засухи Аргентина оказалась перед угрозой глубокой рецессии. По прогнозу Oxford Economics, ВВП страны в текущем году упадет на 1,6%. Это самый плохой прогноз среди всех крупных стран Латинской Америки.

В октябре в Аргентине пройдут президентские выборы. Один из популярных кандидатов Хавьер Мили предлагает ликвидировать центробанк Аргентины, а национальную валюту заменить на доллар.

О том, что инфляция в Аргентине превысила 100%, впервые за 30 лет сообщалось еще в марте этого года.

Ранее сообщалось, что Бразилия и Аргентина обсуждают возможность создания общей валюты. К ней пригласят присоединиться другие страны Южной Америки.

НВ По материалам:

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