Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза — Finance.ua

Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза Сегодня 20:20 — Кредит&Депозит

Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции в 5,9 раза, или на 3,93 млрд гривен, с 0,796 млрд до 4,726 млрд гривен в проекте государственного бюджета на 2025 год.

Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте 14 сентября законопроекте № 12 000.

Также Кабмин предлагает Раде в проекте госбюджета на 2025 год сохранить финансирование программы предоставления кредитов фермерским хозяйствам на уровне 80 млн гривен, а также программы финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей — на уровне 205 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2025 с доходами 2,3 трлн гривен и расходами 3,9 трлн гривен.

Українські Новини По материалам:

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