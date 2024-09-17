Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза — Finance.ua
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Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза

Кредит&Депозит
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Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза
Кабмин предлагает увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств в 5,9 раза
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование поддержки фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции в 5,9 раза, или на 3,93 млрд гривен, с 0,796 млрд до 4,726 млрд гривен в проекте государственного бюджета на 2025 год.
Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте 14 сентября законопроекте № 12 000.
Также Кабмин предлагает Раде в проекте госбюджета на 2025 год сохранить финансирование программы предоставления кредитов фермерским хозяйствам на уровне 80 млн гривен, а также программы финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей — на уровне 205 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет-2025 с доходами 2,3 трлн гривен и расходами 3,9 трлн гривен.
По материалам:
Українські Новини
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