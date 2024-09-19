Наибольшую долю доступных кредитов получает малый бизнес — Минэкономики — Finance.ua
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Наибольшую долю доступных кредитов получает малый бизнес — Минэкономики

Кредит&Депозит
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Наибольшую долю доступных кредитов получает малый бизнес — Минэкономики
Наибольшую долю доступных кредитов получает малый бизнес — Минэкономики
Из общего пула кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» 90 млрд грн получил малый бизнес, 37 млрд грн — средний, и только 15 млрд грн — крупный бизнес.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев в ходе дискуссии «Стратегия развития малого и среднего бизнеса: чего ждать предпринимателям?».
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«Пока из общего пула кредитов 90 млрд грн получил малый бизнес, 37 млрд грн — средний, и 15 млрд грн — большой. Все ли могут получить программу? Конечно, нет, поскольку мы не можем расширить ее из-за ограниченности бюджетных средств», — пояснил Соболев.
По его словам, часть проблемы состоит в том, что предприниматели не могут привлечь средства из-за неструктурированности бизнеса или незнания, как правильно оформить документы. Для решения этой проблемы планируется ввести инструмент бизнес-планирования, позволяющий большему количеству МСП получить банковское финансирование.
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«Мы видим, что компании, привлекающие банковское финансирование, становятся более устойчивыми, поскольку для этого нужна более сложная организация бизнеса. Он становится более системным, и за счет этого появляется устойчивость», — подчеркнул Соболев.
По материалам:
Укрінформ
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